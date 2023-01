Geschäftsideen-Laboratorium: PopUp Store Gmunden wieder zu haben

Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den ver­gibt ab März neu­er­lich ihr attrak­ti­ves klei­nes Labo­ra­to­ri­um zum Aus­pro­bie­ren neu­er Pro­duk­te und Geschäfts­ideen, den PopUp Store Am Graben.

Sich dort für min­des­tens vier Wochen und maxi­mal drei Mona­te ein­zu­nis­ten, hat nur Vor­tei­le: eine 1A-Lage mit hoher Pas­san­ten-Fre­quenz, eine gro­ße Aus­la­ge und — als Anreiz für Neu-Grün­de­rIn­nen — den Ent­fall von Mie­te. Es sind nur die Betriebs­kos­ten zu zahlen.

Kon­takt für Inter­es­sier­te: Wirt­schafts­stel­le der Stadt, Sibyl­le Vido­unig, 07612/794–666

Heim­ge­kehr­te Schmuck-Händ­le­rin ist hochzufrieden

Die der­zei­ti­ge Inha­be­rin des PopUp Store ist Dr.in Kris­ti­na Riedl, Juris­tin, Händ­le­rin und Gerichts­sach­ver­stän­di­ge für alten Schmuck. Sie woll­te mit ihrem klei­nen Geschäft „Acca­de“ von Möd­ling an den Traun­see, in die Hei­mat ihrer Jugend, zurück­keh­ren und erst ein­mal schau­en, wie Vin­ta­ge-Schmuck und Schmuck-Repa­ra­tu­ren, die sie in Koope­ra­ti­on mit einer Juwe­lie­rin anbie­tet, hier ankommen.

Riedls Bilanz nach den ers­ten Mona­ten: “Der PopUp Store ist eine tol­le Loca­ti­on, viel Leben und eine herr­li­che Aus­la­gen-Situa­ti­on! Zu mir kom­men sogar immer wie­der Leu­te, die mein Geschäft und die Schmuck-Aus­la­ge vom Auto aus ent­deckt haben, beim War­ten vor der Ampel. Über­haupt hat sich der gesam­te Gra­ben zu einer groß­ar­ti­gen Geschäfts­mei­le ent­wi­ckelt: La Sonett, La Gale­rie, Hackl Piz­za, ‘o wie fein’ und auch der Nasch­markt wird wie­der neu auf­sper­ren.” Das „Acca­de“ ist bis Ende Febru­ar im PopUp Store eingerichtet.