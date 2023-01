GIPFELKABARETT: I bin am Stoa — holt mich hier raus!

I bin am Stoa — holt mich hier raus!

27.01.2023, 19:30 Uhr | Stadt­thea­ter Gmunden

Lud­wig „Wol­ferl“ Mül­ler steht in die­sem Spe­zi­al­pro­gramm mit dem Rücken zur Wand — aber nicht als Kaba­ret­tist, denn abends war­tet schon ein aus­ver­kauf­tes Stadt­thea­ter auf den Künst­ler. Aber bevor es auf die Büh­ne geht, woll­te der schlack­si­ge Enter­tai­ner nur noch mal schnell auf den Traun­stein, das letz­te Mal ist doch erst 30 Jah­re her! Gut trai­niert ist er auch, ist er doch grad neu­lich ohne Sauer­stoff­ge­rät über den Gras­berg und den Gmund­ner­berg spaziert.

Oben auf der Hüt­te wer­den gute alte Gschich­teln aus der Jugend und vor allem man­ches High­light aus dem Kaba­rett zum Bes­ten gege­ben. Und als er schließ­lich mit einer bun­ten Trup­pe aus berg­un­taug­li­chen Tsche­chen und Teu­to­nen den Abstieg antritt, pas­siert das Unvermeidliche…

Wie gut, dass es die Berg­ret­tung gibt! Und bis die uner­müd­li­chen Hel­fer in der Not ein­tref­fen, lässt es sich auch bei Nacht und Nebel in der Fels­schar­te aus­hal­ten. Schließ­lich hat der Ex-Gmund­ner neben einer kräf­ti­gen Most- und Speck­jau­se auch noch jede Men­ge Schüt­tel­rei­me im Gepäck, wie den Aus­ruf auf der Bergterrasse:

„Schleich di do, du Zipfig’sicht du nimmst mir auf den Gip­fi d’Sicht!“

Kurz zum Künstler:

Lud­wig Wolf­gang Mül­ler, gebo­ren am 11. August 1966 in Inns­bruck, Kind­heit im Tiro­ler Unter­land, Jugend im ober­ös­ter­rei­chi­schen Salz­kam­mer­gut. Aus­ge­zeich­net u.a. mit dem Salz­bur­ger Stier, dem Pas­sau­er Scharf­rich­ter­beil und dem Öster­rei­chi­schen Kaba­rett­preis aus­ge­zeich­net, ist der Kaba­ret­tist seit vie­len Jah­ren auf renom­mier­ten Büh­nen des gesam­ten deut­schen Sprach­raums unter­wegs. L.W. Mül­ler lebt mit Frau und Kind in München.