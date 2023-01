Großangelegte Suchaktion brachte traurige Gewissheit

Ein Groß­auf­ge­bot an Ein­satz­kräf­ten war in der Nacht auf Mitt­woch bei einer Such­ak­ti­on nach einem abgän­gi­gen älte­ren Mann in Alt­müns­ter im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te von fünf umlie­gen­den Feu­er­weh­ren, Such- und Ret­tungs­hun­de, ein grö­ße­res Auf­ge­bot der Poli­zei sowie eine Droh­ne mit Wär­me­bild­ka­me­ra wur­den in der Nacht auf Mitt­woch zur Suche nach einer abgän­gi­gen Per­son im Gemein­de­ge­biet von Alt­müns­ter alar­miert. Ein älte­rer Mann galt seit dem Abend als abgängig.

Abgän­gi­ger trieb leb­los in Teich

Sowohl mit­tels Droh­ne, als auch zu Fuß wur­de das Such­ge­biet in dem der Abgän­gi­ge ver­mu­tet wur­de, durch­sucht. Nach rund zwei­ein­halb Stun­den war es dann lei­der trau­ri­ge Gewiss­heit, dass für den Abgän­gi­gen lei­der jede Hil­fe zu spät kam. Er wur­de von den Ein­satz­kräf­ten leb­los in einem Pool bezie­hungs­wei­se Teich ent­deckt und geborgen.

