Großes Interesse an den Lehrberufen der Miba

Bereits zum wie­der­hol­ten Mal ging Anfang Janu­ar die belieb­te X‑Mas Schnup­per­ak­ti­on der Miba über die Büh­ne. Die Besucher/innen konn­ten sich aus nächs­ter Nähe einen Ein­druck über das Unter­neh­men und des­sen Lehr­be­ru­fe machen.

Die Miba Aca­de­my in Laa­kir­chen ist das Aus­bil­dungs­zen­trum der Miba, in dem spe­zia­li­sier­te Fach­kräf­te für die tech­no­lo­gi­schen Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft aus­ge­bil­det wer­den. Damit das auch wei­ter­hin so bleibt, öff­net das ober­ös­ter­rei­chi­sche Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men tra­di­tio­nell zu Jah­res­be­ginn sei­ne Pfor­ten für inter­es­sier­te Jugend­li­che. Heu­er war das X‑Mas Schnup­pern ein vol­ler Erfolg – von 02. bis 04.01. 2023 nah­men ins­ge­samt mehr als 30 Teilnehmer/innen das Ange­bot in Anspruch.

Umfang­rei­ches Programm

Für die Besu­cher bot sich die Chan­ce, an einem, zwei oder sogar allen drei Tagen dabei zu sein. Ent­spre­chend umfang- und abwechs­lungs­reich gestal­te­te sich das Pro­gramm: neben Infor­ma­tio­nen zu Pro­duk­ten und Berufs­fel­dern erlaub­ten Rund­gän­ge durch das Aus­bil­dungs­zen­trum und Gesprä­che mit Lehr­lin­gen das Ein­tau­chen in die Welt der Miba. Als High­light konn­ten die Teilnehmer/innen nach dem Durch­lau­fen ver­schie­de­ner Sta­tio­nen – etwa 3D-Zeich­nen, Draht­bie­gen, CNC-Dre­hen und Frä­sen, Pneu­ma­tik, und 3D-Druck – ein eigens gefer­tig­tes Werk­stück in Hän­den hal­ten und als Erin­ne­rung mit nach Hau­se nehmen.

Die Reso­nanz der Besu­cher war durch­wegs posi­tiv, und eini­ge von ihnen haben mit ihrer Bewer­bung sogar schon den ers­ten Schritt in Rich­tung einer Leh­re bei der Miba gesetzt. „Ich habe die Schnup­per­leh­re sehr auf­schluss­reich gefun­den und weiß jetzt auch genau, was ich machen möch­te“, zeig­te sich ein Teil­neh­mer zufrie­den mit den gemach­ten Erfahrungen.

Leh­re als Türöffner

Für Jugend­li­che kann eine Leh­re bei der Miba der Start einer viel­ver­spre­chen­den Kar­rie­re sein. Gemein­sam mit einem enga­gier­ten Aus­bil­dungs­team för­dert die Miba tech­ni­sche Talen­te und bil­det hoch­qua­li­fi­zier­te Fach­kräf­te in den Lehr­be­ru­fen Pro­zess­tech­nik, Metall­tech­nik, Ober­flä­chen­tech­nik, Elek­tro­tech­nik und Mecha­tro­nik aus. Als offi­zi­el­ler KTLA-Part­ner­be­trieb gibt es bei der Miba auch die Mög­lich­keit, die Leh­re mit einer HTL-Matu­ra zu kom­bi­nie­ren. Die Aus­bil­dung beginnt für alle Lehr­lin­ge in der bes­tens aus­ge­stat­te­ten Miba Aca­de­my in Laa­kir­chen, ehe sie dann an den jewei­li­gen Stand­or­ten fort­ge­setzt wird. Inter­es­sier­te kön­nen sich jeder­zeit unter lehre.miba.com und bei den Aus­bil­dungs­lei­tern näher informieren.