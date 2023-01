Heckenbrand in der Silvesternacht in Ohlsdorf

In der Sil­ves­ter­nacht wur­de die Feu­er­wehr Ohls­dorf zu einem Hecken­brand alarmiert.

Anfang galt die Ein­satz­adres­se in Klein­reith. Beim Ein­tref­fen vor Ort wur­de an der Ein­satz­adres­se alles kon­trol­liert und es konn­te kein Brand fest­ge­stellt wer­den. Nach Rück­spra­che mit der Lan­des­warn­zen­tra­le wur­de die Ein­satz­adres­se in der Forst­haus­stra­ße aus­fin­dig gemacht.

Hecke stand in Vollbrand

Beim dor­ti­gen Ein­tref­fen stand ein Groß­teil der Hecke bereits in Voll­brand. Daher wur­de anfangs mit Feu­er­lö­scher der Brand bekämpft. Nach dem Ein­tref­fen des Was­ser­füh­ren­den Feu­er­wehr­fahr­zeu­ges wur­de mit zwei Löschlei­tun­gen unter schwe­ren Atem­schutz der Brand bekämpft. Durch den zeit­ver­zö­ger­ten Ein­satz wur­de den­noch ein grö­ße­rer Scha­den abge­wandt. Die Hecke brann­te auf ca. 20 Meter kom­plett ab.

Die Ermitt­lung zur Brand­ur­sa­che über­nahm die Poli­zei. Pünkt­lich um 23:45 Uhr war der Ein­satz been­det und das neue Jahr konn­ten die Ein­satz­kräf­te bei den Fami­li­en feiern.

Bericht und Fotos: FF Ohlsdorf