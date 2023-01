Ingrid Walther-Madame Beaumarie und der Winter in der Provence-Lesung mit Musik am 3.Februar 2023

Ein win­ter­li­cher Aus­flug in den son­ni­gen Süden mit der aus Bad Ischl stam­men­den Autorin Ingrid Walt­her und eine lite­ra­ri­sche Füh­rung zu beson­de­ren Schau­plät­zen im idyl­li­schen Lub­e­ron und in Mar­seil­le.

Musi­ka­lisch beglei­tet am Kla­vier von Frau Walt­hers Bru­der Fritz Alt­rich­ter und der Flö­tis­tin Chris­ti­ne Lech­ner.Musik aus dem fran­zö­si­schen Barock und der Renais­sance.

Ingrid Walt­her

Ingrid Walt­her, gebo­ren und auf­ge­wach­sen in Bad Ischl war als Sozio­lo­gin, Erwach­se­nen­bild­ne­rin und Geschäftsführe­rin eines Berufs­ver­ban­des tätig. Wie ihre Ermitt­le­rin Flo­rence Beau­ma­rie ist auch Ingrid Walt­her bereits in Pen­si­on. Sie ist ver­hei­ra­tet, hat einen erwach­se­nen Sohn und zwei Enkel­kin­der. Sie lebt in Wien und ist häu­fig zu Besuch bei ihrem Bru­der in Bad Ischl. Die Inspi­ra­ti­on für Flo­rence Beau­ma­rie fand die Autorin anläss­lich zahl­rei­cher Auf­ent­hal­te bei einer lie­ben Freun­din in der Pro­vence.Ihr ers­ter Kri­mi­nal­ro­man „Madame Beau­ma­rie und die Melo­die des Todes“ ist 2020 im Hay­mon Ver­lag erschie­nen.

Fritz Alt­rich­ter

Fritz Alt­rich­ter ist Orga­nist an der evangelischen Pfarr­kir­che in Bad Ischl und war als Musik­schul­leh­rer in Bad Ischl und Gmun­den tätig.Seit Jah­ren orga­ni­siert und gibt er im Salz­kam­mer­gut zahl­rei­che Kon­zer­te, am Kla­vier, am Cem­ba­lo und an der Orgel. Beson­de­rer Schwer­punkt: Impro­vi­sa­ti­on.

Chris­ti­ne Lechner

Chris­ti­ne Lech­ner begann ihre ers­te musi­ka­li­sche Aus­bil­dung in der Lan­des­mu­sik­schu­le Bad Ischl. Ihre Wege führ­ten sie über Eben­see, Linz und Wien an die Depen­dance der Gra­zer Musik­uni­ver­si­tät in Ober­schüt­zen, wo sie ihr Quer- und Block­flö­ten­stu­di­um abschloss. Sie lebt mit ihrer Fami­lie am Wolf­gang­see und ist Flö­ten­leh­re­rin im Ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­mu­sik­schul­werk. Vie­le Kon­zer­te gemein­sam mit Fritz Alt­rich­ter.

Frei­tag, 3. Febru­ar 2023

19:00 Uhr

Katho­li­sches Pfarr­heim

Auböck­platz 6c

Ein­tritt: frei­wil­li­ge Spen­de