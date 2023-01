Internationaler Skinachwuchs gastiert bei FIS Slaloms in Gosau

Rund 70 Ath­le­tin­nen wer­den am 23. und 24. Jän­ner die ein­zi­gen FIS Sla­loms in Ober­ös­ter­reich auf der Gosau­er Horn­spitz Renn­stre­cke bestrei­ten. Die Tor­läu­fe wer­den vom regio­na­len WSV Bad Ischl im Ski­ge­biet Dach­stein West orga­ni­siert und durchgeführt.

„Neben den Natio­na­len Alpi­nen Meis­ter­schaf­ten in Hin­ter­sto­der, bei denen die Creme de la Creme des hei­mi­schen Ski­sports in Ober­ös­ter­reich um die Öster­rei­chi­schen Meis­ter­ti­tel fah­ren wird, wer­den heu­er kei­ne wei­te­ren Damen FIS Bewer­be in unse­rem Bun­des­land aus­ge­tra­gen“, freut sich Alex­an­dra Gado­la-Gams­jä­ger vom Ver­an­stal­ter­ver­ein über die bei­den Bewer­be, die es inter­na­tio­na­len Nach­wuchs­ath­le­tin­nen ermög­licht, wich­ti­ge Punk­te zu sammeln.

Allen vor­an denkt die LSV OÖ Vize­prä­si­den­tin auch an die Kader­ath­le­tin­nen des Lan­des­ski­ver­ban­des Ober­ös­ter­reichs, für die die Bewer­be eine per­fek­te Renn­ge­le­gen­heit vor hei­mi­scher Kulis­se darstellen.

Infor­ma­tio­nen zu den Ren­nen, die Start­lis­ten und Ergeb­nis­se fin­den Sie unter:

https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=AL&eventid=52281&seasoncode=2023