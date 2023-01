Janosch-Oh wie schön ist Panama am Samstag, 4.2.2023 um 16.00 Uhr im Stadtsaal Vöcklabruck

Das belieb­te Kin­der­buch „Oh, wie schön ist Pana­ma“ von Janosch nimmt seit 1978 klei­ne und gro­ße Aben­teu­rer mit auf eine unglaub­li­che Rei­se um die Welt – und zeigt ganz neben­bei, wor­auf es im Leben wirk­lich ankommt.

Die phan­ta­sie­vol­le Musi­cal-Pro­duk­ti­on ent­führt klei­ne und gro­ße Besu­cher live an Bord des Segel­boots mit Kurs auf das ver­meint­li­che Para­dies. Eine wun­der­vol­le poe­ti­sche Geschich­te über Freund­schaft, Hei­mat und das gro­ße Glück.„Wie gut“, sag­te der klei­ne Tiger, „wenn man einen Freund hat, der ein Floß bau­en kann. Dann braucht man sich vor nichts zu fürchten.“

Der klei­ne Tiger und der klei­ne Bär leben zufrie­den in ihrem Häus­chen am Fluss. Eines Tages wird eine Holz­kis­te ans Ufer gespült: Außen steht „Pana­ma“ drauf – innen riecht sie nach Bana­nen. Mit der Tiger­en­te im Gepäck bre­chen die bei­den auf: In Pana­ma, so mei­nen sie, sei alles viel schö­ner, grö­ßer und bes­ser. Auf ihrer lan­gen Rei­se begeg­nen sie Schnud­del, dem Affen Bong und dem Rei­see­sel Mal­lor­ca. Sie stür­zen von einer Brü­cke und lan­den nach einer wil­den Fahrt über die hohe See auf einer ein­sa­men Insel im Meer. Dort fin­den sie tat­säch­lich die ersehn­ten Bana­nen – doch in Wirk­lich­keit seh­nen sie sich nach etwas ganz ande­rem: ihrem Zuhause …

„Erfah­run­gen sind wie Apfel­ku­chen: Selbst­ge­macht ist am bes­ten.“ Janosch

Alters­emp­feh­lung: ab 4 Jahren

Dau­er: ca. 70 min.

Iri­na Pro­bost: Produktion

Rein­hold Hoff­mann: Coproduktion

Flo­ri­an Schmidt: Regie

Ste­fan Gau­gusch: Puppenbau

Das „Cou Le Kuh Quartett

Kar­ten »> www.kuf.at und Tou­ris­mus­bü­ro Vöcklabruck