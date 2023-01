Josef Zeppetzauer ausgezeichnet — INEO für vorbildhafte Lehrausbildung

KommR Bri­git­te Stump­ner über­reich­te im Namen der WKOÖ Fir­men­in­ha­ber Josef Zep­petzau­er die INEO-Aus­zeich­nung, die für vor­bild­haf­te Lehr­aus­bil­dung ver­ge­ben wird.

Zur­zeit wer­den in der Zep­petzau­er Bau- und Zim­me­rei GmbH in Bad Ischl an die 20 Lehr­lin­ge aus­ge­bil­det. Und dort sind sie in den bes­ten Hän­den. Zeug­nis dafür geben zahl­rei­che Sie­ge und Plat­zie­run­gen bei Bun­des- und Lan­des­lehr­lings­wett­be­wer­ben. „Wir inves­tie­ren in die Jugend und unse­re Jugend ist die Zukunft“, lau­tet das Cre­do des Fir­men­chefs. So bie­tet er für sei­ne Lehr­lin­ge Semi­na­re zur zusätz­li­chen Fort­bil­dung an. Sie dan­ken es ihm mit außer­ge­wöhn­li­chen Leistungen.

Quel­le: WKO