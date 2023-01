Keine Unterbringung Geflüchteter in der Traunsteinstraße

Frei­tag­nach­mit­tag hat das Land OÖ mit­ge­teilt, das die vor fünf Tagen am Stadt­amt Gmun­den ein­ge­lang­te Ver­stän­di­gung über die Unter­brin­gung Geflüch­te­ter in Gmun­den nicht mehr in der ursprüng­li­chen Form gilt. Es wer­den kei­ne Asyl­su­chen­den in die eins­ti­ge Pen­si­on Neu­wirth in der Traun­stein­stra­ße ein­zie­hen, weil dort die behörd­li­chen Auf­la­gen nicht erfüllt und die bau­li­chen Män­gel zu groß sind.

Die geplan­te Unter­brin­gung von Flücht­lin­gen aus Syri­en in einem Haus am Hoch­kogl bleibt auf­recht. Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf und auch ande­re Mit­glie­der der Stadt­re­gie­rung hal­ten das Quar­tier in der Traun­stein­stra­ße auch in logis­ti­scher Hin­sicht sowohl für die hilfs- und schutz­be­dürf­ti­gen Men­schen als auch für die Anrai­ne­rin­nen und Anrai­ner für voll­kom­men unge­eig­net und unpassend.

Nicht zuletzt auf­grund der feh­len­den Anbin­dung an den öffent­li­chen Ver­kehr und den dar­aus resul­tie­ren­den kilo­me­ter­lan­gen Fuß­mär­schen ent­lang der engen Stra­ße. Die Stadt wird sich auch wei­ter­hin gegen die­ses Quar­tier aus­spre­chen, heißt es am Sams­tag sei­tens der Stadtgemeinde.