Kirche ist mehr-Bewegung Begegnung Begeisterung

Unter die­sem Mot­to wer­den von Oster­sonn­tag, 9. April bis zum Sonn­tag, 16. April 2023 in der Pfar­re Pins­dorf die 12 Pfarrgemeinderät*innen neu gewählt. Auf Grund der Sanie­rungs­maß­nah­men der Pfarr­kir­che um 1 Jahr spä­ter als in der gesam­ten Diö­ze­se Linz. Dabei geht es u.a. dar­um, die Wei­chen für die Zukunft der Pfar­re Pins­dorf in der neu­en Struk­tur der Diö­ze­se Linz zu stellen:

Gewohn­tes überdenken

neue Schwer­punk­te setzen

den eige­nen Lebens- und Glau­bens­ho­ri­zont erweitern

Men­schen eine Hei­mat und einen Sinn geben

immer wie­der fri­schen Wind in die Pfar­re lassen

der Kir­che vor Ort noch mehr ein Gesicht geben

und ein Seel­sor­ge­team als Pfarr­lei­tung für die neue Pfarr­struk­tur bilden

Alle, den das Leben in der Pfar­re Pins­dorf wich­tig ist, sind ein­ge­la­den, bis zum 30. Jän­ner 2023 geeig­ne­te Kandidat*innen vor­zu­schla­gen .

Es gibt 5 ver­schie­de­ne Mög­lich­kei­ten, Kandidat*innen vorzuschlagen:

Das For­mu­lar (per Mail oder in der Pfarr­kir­che erhält­lich) mit den Vorschlägen:

per Post an die Pfar­re schi­cken (Pfar­re Pins­dorf, Moar­gas­se 2, 4812 Pinsdorf); per Mail an die Pfar­re schi­cken (pinsdorf@dioezese-linz.at); per Whats­App an fol­gen­de Num­mer sen­den: 0676 8776 5293; in die graue Box beim hin­te­ren Kir­chen­ein­gang oder in den Brief­kas­ten beim Pfarr­zen­trum einwerfen; oder den Vor­schlag per­sön­lich einem Mit­glied des Wahl­vor­stan­des mitteilen.

Wich­tig ist, dass alle Vor­schlä­ge bis zum 30. Jän­ner 2023 beim Wahl­vor­stand ein­ge­langt sind.

Der Wahl­vor­stand der Pfar­re Pinsdorf

Eme­der-Stock­ha­mer Astrid, Kog­ler Josef, Kog­ler Mathi­as, Marx-Dön­mez Doris, Pölz Chris­ti­ne, Pum­ber­ger Ger­hard, Rech­eis-Kie­nes­ber­ger Chris­ta, Rursch Michae­la, Win­kel­bau­er Barbara