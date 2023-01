In Rut­zen­ham stan­den Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren am Frei­tag­abend kurz­zei­tig bei einem Klein­brand in einem Gast­haus im Einsatz.

Der Klein­brand — ers­ten Anga­ben zufol­ge im Heiz­raum des Gebäu­des — konn­te rasch abge­löscht wer­den, nach weni­gen Minu­ten war der Ein­satz bereits wie­der been­det und die Ein­satz­kräf­te konn­ten abrü­cken. Ver­letzt wur­de niemand.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber