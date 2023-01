Konzert „Saxophon Klassik“ Sa., 28. Jänner 2023 um 18:30 Uhr in der LMS Laakirchen

Im Jah­re 1840 von Adolph Sax erfun­den, ist das Saxo­phon eines der jüngs­ten Blas­in­stru­men­te. Bekannt wur­de es vor allem durch den Jazz. Ursprüng­lich war das Saxo­phon jedoch für die klas­si­sche Musik kon­zi­piert. Daher wur­den – und wer­den nach wie vor – zahl­rei­che Stü­cke für klas­si­sches Saxo­phon komponiert.

Mit dem Kon­zert am Sa., 28. Jän­ner 2023 in der Lan­des­mu­sik­schu­le Laa­kir­chen wird ein Ein­blick in die facet­ten­rei­chen Klang­mög­lich­kei­ten des klas­si­schen Saxo­pho­nes gege­ben. Von der Roman­tik bis zur Avant­gar­de mit moder­nen Spiel­tech­ni­ken reicht das Pro­gramm. Gera­de mit einer Kon­zert­dau­er von knapp einer Stun­de sol­len auch jun­ge Zuhö­rer ange­spro­chen werden.

Gleich­zei­tig wird durch Ihre frei­wil­li­ge Spen­de Mit­bür­gern, wel­che in finan­zi­el­le Not gera­ten sind, gehol­fen. Um auch die hie­si­gen Unter­neh­men ein klein wenig zu unter­stüt­zen, soll dies mit IG-Gut­schei­nen (ein­lös­bar in der Regi­on Laa­kir­chen und Vorch­dorf) abge­wi­ckelt werden.