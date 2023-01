Laakirchner Birnstock-Stadtmeisterschaft-Neuer Stadtmeister-ESV Oberweis

Bei der am Sams­tag, 21. Jän­ner 2023 in der Gmund­ner Eis­hal­le durch­ge­führ­ten Laa­kirch­ner Birn­stock-Stadt­meis­ter­schaft kämpf­ten 20 Moar­schaf­ten um den Stadt­meis­ter­ti­tel und den begehr­ten Wanderpokal.

Auf­ge­teilt in 2 Grup­pen gab es vie­le sehr span­nen­de Grup­pen­spie­le. In den Final­spie­len setz­te sich die Moar­schaft „ESV Ober­weis“ mit Rein­hard Auin­ger, Fritz Sil­ber­hu­mer, Franz Berchtha­ler und Chris­ti­an Hue­mer durch. Die Sil­ber­me­dail­le ging an die Mann­schaft „Mon­tags­schüt­zen“, den 3. Rang sicher­te sich das „Traunfeldquartett“.Bei der Sie­ger­eh­rung bedank­ten sich Sport­re­fe­rent Ing. Ste­fan Holz­leith­ner, BSc und Stadt­rat Tho­mas Ohler für die gute Orga­ni­sa­ti­on des Tur­niers und zeig­ten sich glück­lich, dass die Zusam­men­ar­beit mit dem Sport­re­fe­rat der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen unter dem ESV-Obmann Mario Schöf­bän­ker so gut funk­tio­niert. Anschlie­ßend wur­den die Medail­len und der Wan­der­po­kal übergeben.

Ergeb­nis­lis­te und wei­te­re Fotos auf www.laakirchen.at oder www.esv-laakirchen.at