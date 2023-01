LIONS Bad Ischl danken allen Punschstand-Besuchern

Mit dem Glöck­ler­tag ist die Punsch­sai­son des Lions Clubs Bad Ischl zu Ende gegan­gen. „Die Fens­ter­lä­den sind zu die Hüt­te wird bald wie­der ins Som­mer-Quar­tier über­sie­deln“ erklärt Standl-Wirt Gün­ter Gader­bau­er. „Das Wet­ter hat uns zwar eini­ge Kaprio­len gespielt, aber wir kön­nen mit dem Ergeb­nis sehr zufrie­den sein. Vor allem hat es uns Lions gefreut, dass nach zwei Jah­ren Coro­na-Zwangs­pau­se heu­er über­haupt wie­der auf­ge­sperrt wer­den konnte“.

„Unse­re Fan­ge­mein­de hält uns seit vie­len Jah­ren die Treue“ ergänzt Prä­si­dent Oth­mar Ber­ner, „und dafür möch­ten wir allen Gäs­ten, Freun­den und Unter­stüt­zern sehr herz­lich dan­ken“. Im abge­lau­fe­nen Jahr konn­ten knapp 30 Hilfs­maß­nah­men in Eben­see, Stro­bl, St. Wolf­gang und Bad Ischl getä­tigt wer­den. So konn­te der klei­nen Marie aus Eben­see ein spe­zi­el­les Roll­stuhl­fahr­rad über­ge­ben wer­den, das über Initia­ti­ve der Isch­ler Lions von allen Clubs des Salz­kam­mer­gu­tes finan­ziert wor­den war.

Hil­fe in der Region

Die Lions hel­fen Fami­li­en in Not­la­gen und Ein­zel­per­so­nen, es wer­den benö­tig­te Son­der­the­ra­pien mit­fi­nan­ziert oder Kos­ten für Krab­bel­stu­be, Kin­der­hort oder Nach­mit­tags­be­treu­ung über­nom­men. Über 90% der Hilfs­mit­tel wer­den im Salz­kam­mer­gut ein­ge­setzt. Der Isch­ler Club unter­stütz­te aber auch Hilfs­ak­tio­nen für die Ukrai­ne, eben­so wie den aus Ischl stam­men­den Pater Joe in sei­ner Tätig­keit für die christ­li­che Min­der­heit in Myan Mar.Der Dank des Prä­si­den­ten geht an alle Fir­men, die die Lions stets unter­stüt­zen, aber eben­so an alle Lions, ihre Fami­li­en­mit­glie­der und Freun­de, die sie­ben Wochen lang jeden Tag unent­gelt­lich Dienst gemacht haben und dabei meh­re­re hun­dert Ein­satz­stun­den geleis­tet haben.

Viel Glück im neu­en Jahr

Rauch­fang­keh­rer gel­ten bei uns als Glücks­brin­ger. Groß war die Freu­de, als Rauch­fang­keh­rer­meis­ter Chris­ti­an Habacht – selbst Lions­mit­glied — in sei­ner Aus­geh­uni­form dem Punsch­stand einen Besuch abge­stat­tet hat.