Mit 36,9 Arbeitsjahren schrieb Edith Wimmer ein Stück Zeitgeschichte bei der Katrin Seilbahn

Am Frei­tag, 20.01.2023 war es so weit – Edith Wim­mer ver­brach­te ihren letz­ten Arbeits­tag an der Kas­sa und über­gab die tadel­los geführ­te Buch­hal­tung an ihre Nach­fol­ge­rin Iris Eder.

Mit einem lachen­den und einem wei­nen­den Auge wur­de dann noch ange­sto­ßen und gefei­ert. Geschäfts­füh­rer Johan­nes Aldri­an, Betriebs­lei­ter Robert Lin­den­bau­er und das gesam­te Team der Kat­rin Seil­bahn bedank­ten sich bei Edith Wim­mer für die lan­ge und zuver­läs­si­ge Zusam­men­ar­beit und wünsch­ten zum Abschied viel Gesund­heit, um den ver­dien­ten Ruhe­stand aus­gie­big genie­ßen zu können.

Edith Wim­mer wird von Geschäfts­füh­rer Johan­nes Aldri­an, Betriebs­lei­ter Robert Lin­den­bau­er und ihren Nach­fol­ge­rin­nen Iris Eder und Bri­git­te Plat­zer in den Ruhe­stand verabschiedet.