Nordic Team Salzkammergut Athleten/innen springen hoch hinaus beim Skisprungbewerb in Hinzenbach

Bei viel zu war­men Tem­pe­ra­tu­ren und auf Kunst­schnee star­te­ten die Ski­sprin­ger des ASVÖ Nor­dic­Team Salz­kam­mer­gut (NTS) beim Lan­des­cup in Hin­zen­bach die Wintersaison.Die Jüngs­ten Sprin­ge­rin­nen und Sprin­ger star­te­ten in der Bam­bi­ni-Grup­pe (Jahr­gang 2016). Hier waren mit Romy Pogo­da und Felix Lich­ten­eg­ger gleich zwei Ath­le­ten vom NTS ver­tre­ten. Mit tol­len Sprün­gen durf­te sich Felix über den 1.Platz freu­en. Knapp dahin­ter erreich­te Romy Platz 2.

Für die Ath­le­ten in der Grup­pe Kin­der 1 wur­de der Bewerb mit dem Lang­lauf­ren­nen für die Nor­di­sche Kom­bi­na­ti­on im Mas­sen­start gestar­tet. Hier konn­te sich Leo Pogo­da in einem span­nen­den Ren­nen den 5.Platz sichern. Im dar­auf fol­gen­den Sprung­be­werb zeig­te Leo soli­de Sprün­ge und lan­de­te auf dem 7.Platz.

In der Klas­se Kin­der 2 konn­ten Lorenz Pod­lip­nik und Lau­ra Stein­mau­rer mit einer star­ken Leis­tung in der Loi­pe den Grund­stein für den Platz am Podest legen. So durf­te Lorenz in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on von ganz oben am Trepp­chen jubeln, sei­ne Team-Kol­le­gin Lau­ra wur­de drit­te. Sei­ne bestechen­de Form zeig­te Lorenz auf der Schan­ze. So konn­te er sich mit der Tages­höchst­wei­te klar den 1.Platz im Spe­zi­al­sprung­lauf sichern. Als bes­tes Mäd­chen in der Klas­se Kin­der 2 wur­de Lau­ra aus­ge­zeich­ne­te vierte.

Ein beson­de­res Lob ver­dien­te sich Leo Koth­mayr, der in sei­nem ers­ten Lang­lauf­ren­nen über­haupt den 3.Platz in der Klas­se Schü­ler 1b erreich­te. Die­sen Platz konn­te Leo auch auf der Schan­ze ver­tei­di­gen und so durf­te er gleich zwei­mal vom Podest strahlen.

In der stark besetz­ten Grup­pe der Schü­ler 1 kam es beim Lang­lauf­ren­nen zu einem dra­ma­ti­schen Kampf um den 1.Platz zwi­schen den bei­den Mann­schaft­kol­le­gen Simon Steinacher und Luca Gries­ho­fer. Im Finish setz­te sich Simon durch und durf­te nach guter Sprun­gleis­tung über den 1.Platz in der Nor­di­schen Kom­bi jubeln. Mann­schaft­lich war das NTS in die­ser Grup­pe wie­der top: Luca Gries­ho­fer (2.Platz), Adri­an Kron­ner­wet­ter (4.Platz), Simon Gais­ber­ger (5.Platz) und Lorenz Dal­lin­ger (6.Platz). Eng ging es auch um die Podest­plät­ze im Spe­zi­al­sprung­lauf her. Mit sti­lis­tisch sau­be­ren Sprün­gen lan­de­te Luca nur um weni­ge Punk­te auf dem 2.Platz. Knapp dahin­ter Simon Steinacher auf Platz 3. Nicht nur in der Loi­pe son­dern auch auf der Schan­ze waren aber auch die ande­ren Ath­le­ten des NTS vorn dabei: Adri­an Kron­ner­wet­ter (4.Platz); Simon Gais­ber­ger (5.Platz); Lorenz Dal­lin­ger (6.Platz) und Xaver Schus­ter­bau­er (9.Platz).

Die Grup­pe der Schü­ler 2 bil­de­te den Abschluss des Lan­des­cups. Auch hier war das NTS mit 2 Ath­le­ten (Nico Kol­ler, Gabri­el Füh­rer) ver­tre­ten. Nach einem beherz­ten Ren­nen und dem dar­auf­fol­gen­den Sprin­gen durf­te sich Nico über den 4.Platz und Gabri­el über den 5.Platz freu­en. Im Ein­zel­sprin­gen konn­te sich Nico Kol­ler durch Sprün­ge an den K‑Punkt und gute Hal­tungs­no­ten den 3.Platz sichern.