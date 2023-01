ÖAMTC Gmunden und Bad Ischl zieht Bilanz vom Jahr 2022

Ob lee­re Auto­bat­te­rie, Pro­ble­me mit dem Motor oder ver­sperr­te Türen – 26 Mal pro Tag rück­ten die Pan­nen­hel­fer der ÖAMTC-Stütz­punk­te Gmun­den und Bad Ischl durch­schnitt­lich im ver­gan­ge­nen Jahr aus.

Ein star­kes Jahr liegt hin­ter den Gel­ben Engeln von den Stütz­punk­ten Gmun­den und Bad Ischl. „Wir wur­den im Vor­jahr zu 9.421 Pan­nen auf der Stra­ße geru­fen, das sind umge­rech­net fast 26 Ein­sät­ze pro Tag. Hin­zu kamen 1.961 Abschlep­pun­gen. 11.414 grö­ße­re und klei­ne­re Pan­nen wur­den direkt an den Stütz­punk­ten beho­ben. Ins­ge­samt – inklu­si­ve Prüf­dienst­leis­tun­gen und Bera­tungs­ge­sprä­chen zu allen The­men rund um die Mobi­li­tät – wur­den 53.363 Kun­den­kon­tak­te ver­zeich­net, ein Plus von vier Pro­zent gegen­über dem Vor­jahr“, resü­miert der Gmund­ner Stütz­punkt­lei­ter Micha­el Osterkorn.

Hit­lis­te der Pannenursachen

Ein Drit­tel aller Ein­sät­ze ent­fiel 2022 auf schwa­che, lee­re oder defek­te Bat­te­rien. Dahin­ter folg­ten mit 23 Pro­zent Schwie­rig­kei­ten mit dem Motor­ma­nage­ment und mit zehn Pro­zent Pro­ble­me mit den Rei­fen. Auf den wei­te­ren Plät­zen der Pan­nen­grün­de: In sie­ben Pro­zent gab es Kom­pli­ka­tio­nen mit der Licht­ma­schi­ne oder dem Star­ter und in fünf Pro­zent muss­ten irr­tüm­lich ver­sperr­te Fahr­zeug­tü­ren geöff­net werden.

ÖAMTC-Hil­fe in Oberösterreich

Ober­ös­ter­reich­weit leis­te­te der ÖAMTC im Jahr 2022 rund 106.059 Pan­nen­hil­fen auf der Stra­ße sowie 125.840 Pan­nen­hil­fen an den Stütz­punk­ten und rück­te 42.436 Mal mit dem Abschlepp­wa­gen aus. Bei den Prüf­dienst­leis­tun­gen war beson­ders das § 57a-Gut­ach­ten gefragt: Bei 100.280 Fahr­zeu­gen wur­de das „Pickerl“ vom ÖAMTC gemacht, so vie­le wie nie zuvor. Ins­ge­samt wur­den an allen 18 Stütz­punk­ten 680.896 per­sön­li­che Mit­glie­der­kon­tak­te ver­zeich­net, ein Plus von 6 Pro­zent gegen­über dem Vorjahr.

Die Bilanz des ÖAMTC Gmun­den im Jahr 2022:

6.734 mobi­le Pannenhilfen

1.620 Abschleppungen

7.325 sta­tio­nä­re Pannenhilfen

34.084 Kontakte

Die Bilanz des ÖAMTC Bad Ischl im Jahr 2022: