Unglaub­lich, aber wahr: Der Schwimm­ver­ein Vöck­la­bruck fei­er­te bereits am 19.01. sei­nen 50. Geburts­tag. Umso grö­ßer ist die Freu­de über die Ver­ga­be der dies­jäh­ri­gen OÖ-Hal­len­lan­des­meis­ter­schaf­ten nach Vöck­la­bruck, die von Frei­tag, 03.02. bis Sonn­tag, 05.02. über die Büh­ne gehen werden.

In den 2,5 Tagen, brin­gen alle ober­ös­ter­rei­chi­schen Top-Schwim­mer in Vöck­la­bruck das Was­ser zum Bro­deln und tra­gen hei­ße Kämp­fe um die dies­jäh­ri­gen Hal­len­lan­des­meis­ter­ti­tel aus. Ein wich­ti­ger Teil davon sind die Schwim­mer des OÖ-Leis­tungs­zen­trums mit Olympia‑, WM- und EM-Teil­neh­mern und Medail­len­ge­win­nern wie Cor­ne­lia Pam­mer, Simon Bucher oder Bern­hard Reitsham­mer. Ein kräf­ti­ges Wört­chen bei der Ver­ga­be der Medail­len wer­den auch die SVV-Schwim­mer mit­zu­re­den haben, die noch dazu den Heim­vor­teil für sich ver­bu­chen kön­nen. Ins­ge­samt wer­den knapp 250 Schwimmer/innen aller Nach­wuchs­klas­sen und der All­ge­mei­nen Klas­se in Vöck­la­bruck erwar­tet. Besu­cher sind jeder­zeit will­kom­men, ein Zuschau­en von der Gale­rie ist möglich.

Ein High­light ist aus Zuschau­er­sicht beson­ders zu emp­feh­len: Zu Ehren des 50. Geburts­tags des SV Vöck­la­bruck, wird es am Sams­tag, 04.02. um ca. 14:50 Uhr eine fei­er­li­che Eröff­nung der Meis­ter­schaf­ten mit einer Ein­la­ge der Stadt­mu­sik VB im Hal­len­bad geben.

Eine grö­ße­re Fest­lich­keit ist in Pla­nung und wird im Ver­lauf des Jah­res 2023 stattfinden.