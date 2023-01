Paragleiter abgestürzt — Pilot schwer verletzt

Bei einer Not­lan­dung in fel­si­gem Gelän­de wur­de ein Para­glei­ter­pi­lot am Neu­jahrs­tag in Eben­see schwer verletzt.

Der 26-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck unter­nahm am 01. Jän­ner 2023 einen Gleit­schirm­flug vom Brunn­ko­gel im Höl­len­ge­bir­ge in der Gemein­de Eben­see am Traun­see. Unmit­tel­bar nach dem Start bemerk­te er, dass er nicht genü­gend Ther­mik hat­te und nur ins Tal hät­te abglei­ten kön­nen. Aus die­sem Grund ver­such­te er auf den Gip­fel des Brunn­ko­gels zurück­zu­flie­gen und dort wie­der zu lan­den. Da er bereits eini­ges an Höhe ver­lo­ren hat­te, war die Lan­dung am Gip­fel nicht mehr möglich.

Bei Not­lan­dung in fel­si­gem Gelän­de schwer verletzt

Der 26-Jäh­ri­ge ent­schloss sich in einem stei­len Schot­ter­feld ca. 50 Höhen­me­ter unter dem Gip­fel zu lan­den und anschlie­ßend zurück auf den Gip­fel zu stei­gen, um even­tu­ell erneut zu star­ten. Bei der Lan­dung dürf­te der Pilot die Bedin­gun­gen im abschüs­si­gen, fel­si­gen Gelän­de unter­schätzt haben und schlug rela­tiv hart im stei­len Gelän­de auf. Dabei zog er sich schwe­re Ver­let­zun­gen zu und muss­te einen Not­ruf absetzen.

Die Crew des Not­arzt­hub­schrau­bers konn­te den Ver­un­fall­ten rasch loka­li­sie­ren und mit­tels Tau aus sei­ner miss­li­chen Lage ret­ten. Er wur­de nach der not­ärzt­li­chen Erst­ver­sor­gung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den geflo­gen, berich­tet die Polizei.