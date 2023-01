Pensionist erlag nach Verpuffung in Laakirchen seinen Verletzungen

Eine töd­li­che Ver­puf­fung hat sich am Mitt­woch­vor­mit­tag in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in Laa­kir­chen ereig­net. Ein 76-jäh­ri­ger Pen­sio­nist erlag nach dem Vor­fall im Kran­ken­haus den Verletzungen.

Wie die Ober­ös­ter­rei­chi­schen Nach­rich­ten in ihrer Online-Aus­ga­be berich­ten, arbei­te­te der Mann in der im Kel­ler gele­ge­nen Werk­statt, dabei soll ein Ben­zin­ka­nis­ter umge­fal­len sein. Durch den im Kel­ler situ­ier­ten Kamin, kam es zu einer Ver­puf­fung der Ben­zin­dämp­fe. Der 76-Jäh­ri­ge erlitt durch die Stich­flam­me offen­bar groß­flä­chi­ge Ver­bren­nun­gen am gan­zen Körper.

Schwer­ver­letz­ter erliegt Verletzungen

Der Schwer­ver­letz­te wur­de nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung ins Zen­trum für Schwer­brand­ver­letz­te am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum AKH Wien geflo­gen, wo der Mann aber sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen erlag. Die Feu­er­wehr stand eben­so im Ein­satz: “Die Kame­ra­den kon­trol­lier­ten die Brand­quel­le mit der Wär­me­bild­ka­me­ra, bau­ten einen Brand­schutz auf und unter­stütz­ten den Not­arzt”, berich­tet die Betriebs­feu­er­wehr Stey­rer­mühl AG, die zu einem Brand­ver­dacht geru­fen wurde.