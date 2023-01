PKW krachte in Hausanbau

Ein Auto­fah­rer ist am Mon­tag auf der B145 in Traun­kir­chen von der Stra­ße abge­kom­men. Der Pen­sio­nist streif­te einen ande­ren Wagen und krach­te in einen Haus­an­bau. Der Fah­rer und sei­ne Bei­fah­re­rin wur­den verletzt.

Der 83-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 30. Jän­ner 2023 gegen 13:15 Uhr mit sei­nem PKW auf der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße von Eben­see am Traun­see kom­mend Rich­tung Alt­müns­ter. Auf dem Bei­fah­rer­sitz befand sich sei­ne 81-jäh­ri­ge Ehefrau.

Nach dem Geiß­wand­tun­nel kam er aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che rechts von der Fahr­bahn ab, beschä­dig­te diver­se Ver­kehrs­leit­ein­rich­tun­gen und Ver­kehrs­zei­chen, streif­te einen an der dor­ti­gen Kreu­zung ste­hen­den PKW, über­fuhr einen Park­platz und krach­te in Traun­kir­chen in einen Zaun, einen Strom-Ver­tei­ler­kas­ten und den Holz­an­bau des Objekts. Die bei­den PKW-Insas­sen wur­den unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt, so die Polizei.