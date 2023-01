Punsch und Schmankerl für den guten Zweck-Altmünsterer/innen unterstützen Mitbürger/innen in Not

Die Mit­ar­bei­te­rIn­nen der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter nutz­ten ihre Frei­zeit an drei Mitt­woch­aben­den im Dezem­ber, um die Besu­che­rin­nen und Besu­cher am Gemein­de­vor­platz mit hei­ßem Punsch und köst­li­chen Schman­kerln zu ver­wöh­nen. Alle frei­wil­li­gen Spen­den für die Ver­kös­ti­gung erhal­ten nun in Not gera­te­ne Men­schen aus Altmünster.

Die Akti­on hat es die­ses Jahr zum ers­ten Mal gege­ben. „Wir haben nicht genau ein­schät­zen kön­nen, wie das Ange­bot bei der Bevöl­ke­rung ankommt. Umso mehr über­wäl­tigt uns jetzt die Sum­me von € 5.900, die gespen­det wur­de“, zeigt sich die Lei­te­rin der Sozi­al­ab­tei­lung, Eva Situk, erfreut. In dem Betrag ist auch der Erlös des Punsch­stan­des von Phil­ip Stein­kog­ler (Remax Traun­see), das Sit­zungs­geld des Gemein­de­rats der ÖVP Alt­müns­ter und eine Spen­de der ÖVP-Frau­en ent­hal­ten. Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer leg­te den Betrag, den er sonst für Geschen­ke an den Gemein­de­rat aus­ge­ge­ben hät­te, noch oben drauf. Die Geld­spen­den erhal­ten in Not gera­te­ne Men­schen aus Altmünster.

Ange­bo­ten wur­den unter ande­rem Punsch, Glüh­wein, Kek­se, Kuchen und ver­schie­de­ne pikan­te Bro­te. Zur Ver­fü­gung gestellt wur­den die Spei­sen und Geträn­ke u.a. von Bediens­te­ten der Gemein­de sowie von den Spon­so­ren Johann Wolfs­gru­ber, Gmund­ner Milch und wei­te­ren Spon­so­ren, die anonym blei­ben wol­len. „Trotz Teue­rung und den Kri­sen, die gera­de alle Medi­en beherr­schen, zei­gen die Men­schen aus Alt­müns­ter Herz und hel­fen jenen, die es finan­zi­ell gera­de nicht so leicht haben“, sagt Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pelzer.

Bür­ge­rIn­nen aus Alt­müns­ter, Neu­kir­chen und Reindl­mühl, die sich in einer finan­zi­el­len Not­la­ge befin­den, kön­nen sich ger­ne ganz­jäh­rig an Eva Situk (07612 / 87611–229) vom Sozi­al­amt mel­den. Gemein­sam wird dann eine Lösung gefunden.