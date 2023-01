Schau Papa die vielen Luftballons am Himmel

Ges­tern Mon­tag 16.1.2023 in Gschwandt bei Gmun­den gehört: „Schau Papa da oben die vie­len Luft­bal­lons! Du hast ganz recht, dass sind Rie­sen gro­ße Luft­bal­lons mit einem Korb unten dran.

Gefüllt sind die Luft­bal­lons mit hei­ßer Luft, des­halb hei­ßen sie auch Heiß­luft­bal­lons. Die Bal­lon­fah­rer haben in Gosau im Salz­kam­mer­gut ein gro­ßes Tref­fen und sind heu­te Mor­gen zu einer Wett­fahrt gestar­tet. Zähl mal das sind allei­ne jetzt schon 14 so bun­te Bal­lons. Und die kom­men auch näher, ja ganz nahe und zwei davon sind jetzt über dem Rabes­berg. Da kann man sogar die Leu­te im Korb sehen. WIn­ken wir ihnen zu!“ war die Ant­wort des Vaters an den stau­nen­den Sohn. Die roten Bäck­chen zeig­ten sei­ne Auf­re­gung über die­se schö­ne Beobachtung.

Es war toll anzu­schau­en und inge­samt waren es über 20 Heiß­luft­bal­lons, die vom inne­ren Salz­kam­mer­gut über Gmun­den in Rich­tung Vöck­la­bruck fuhren.

Am kom­men­den Mitt­woch ist das High­light die­ses Tref­fens mit der „Nacht der Bal­lo­ne” in Gosau. Prä­di­kat sehens­wert. Hof­fent­lich spielt so wie heu­te das Wet­ter mit!