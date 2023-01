Schwager wurde zum Lebensretter

Zwei Poli­zis­ten wur­den am 05. Jän­ner 2022 gegen 11:15 Uhr zu einem Unfall­ver­dacht alar­miert. Der 61-jäh­ri­ge Anzei­ger berich­te­te den bei­den Beam­ten, dass sein 56-jäh­ri­ger Schwa­ger sich seit dem Neu­jahrs­tag nicht mehr mel­den wür­de und er sich nun Sor­gen mache. Er schlug ein Fens­ter im Erd­ge­schoß des Hau­ses ein, um den Poli­zis­ten einen Zugang zum Objekt zu verschaffen.

56-Jäh­ri­ger lag röchelnd am Boden

Die Durch­su­chung des Wohn­hau­ses ende­te bei der ver­schlos­se­nen Schlaf­zim­mer­tür des 56-Jäh­ri­gen. Auf­grund des aku­ten Unfall­ver­dachts öff­ne­te einer der Pol­zis­ten durch Trit­te die Schlaf­zim­mer­tür. Der 56-Jäh­ri­ge lag röchelnd am Boden, der zwei­te Poli­zist ver­stän­dig­te unver­züg­lich die Ret­tung und den Not­arzt. Nach der Erst­ver­sor­gung wur­de der 56-Jäh­ri­ge in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht, so die Polizei.