Schwerer Verkehrsunfall in Altmünster: Auto kracht in Gartenmauer

Am Weg zu einem Feu­er­wehr­ein­satz wur­den zwei Kame­ra­den der FF Alt­müns­ter Diens­tag­abend zu Ersthelfern.

Um 21:33 Uhr schrill­ten am 10.1.2023 die Pager und Han­dys zur Alar­mie­rung eines Ver­kehrs­un­falls in Alt­müns­ter. In der Pichl­hof­stra­ße kam ein PKW aus nicht geklär­ter Ursa­che von der Fahr­bahn ab und krach­te in eine Gar­ten­mau­er. Dabei wur­de der Fah­rer unbe­stimm­ten Gra­des verletzt.

Zwei Ein­satz­kräf­te, Jonas Spiess­ber­ger und Mar­tin Nuss­bau­mer – bei­de auch aus­ge­bil­de­te Sani­tä­ter, woh­nen direkt ober­halb der Unfall­stel­le. Anstatt ins Sicher­heits­zen­trum zum alar­mier­ten Feu­er­wehr­ein­satz zu fah­ren, blie­ben sie beim ver­letz­ten Fah­rer und leis­te­ten Ers­te Hil­fe, bzw. ver­sorg­ten den ver­un­fall­ten Len­ker, bis die Ein­satz­kräf­te des Roten Kreuz eintrafen.

Als die Feu­er­wehr Alt­müns­ter ein­traf, war bereits die Ret­tung vor Ort und ver­sorg­te den Pati­en­ten, der anschlie­ßend in KH Vöck­la­bruck ver­bracht wurde.

Die Feu­er­wehr hob in wei­te­rer Fol­ge den PKW aus dem Gra­ben und über­gab das Unfall­fahr­zeug einem ört­li­chen Pan­nen­dienst. Für die Auf­räum­ar­bei­ten muss­te die Pichl­hof­stra­ße kom­plett gesperrt werden.

Bericht und Fotos: FF Altmünster