Sechs Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall hat sich Frei­tag­abend an der Gemein­de­gren­ze zwi­schen Pins­dorf und Ohls­dorf ereig­net. Ein Auto­len­ker kol­li­dier­te auf der Gegen­fahr­bahn fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den PKW.

Ein 35-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck war am 13. Jän­ner 2023 gegen 16:30 Uhr gemein­sam mit sei­nen bei­den Söh­nen, elf und 13 Jah­re alt, auf der Vöck­la­bru­cker Stra­ße Rich­tung Regau unterwegs.

Nach einem Auto­haus im Gemein­de­ge­biet von Ohls­dorf kam der Mann aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che auf die Gegen­fahr­bahn und kol­li­dier­te fron­tal mit dem ent­ge­gen­kom­men­den PKW eines 45-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Gmun­den, der mit sei­nem neun­jäh­ri­gen Sohn und sei­ner zwölf­jäh­ri­gen Toch­ter unter­wegs war.

Durch die Wucht des Zusam­men­sto­ßes wur­den die bei­den Fahr­zeu­ge um 180 Grad gedreht. Der 35-Jäh­ri­ge kol­li­dier­te mit sei­nem Auto noch mit dem Schot­ter-Unter­bau der ÖBB-Bahn­stre­cke. Um 16:50 Uhr wur­de daher eine Sper­re der ÖBB-Bahn­stre­cke zwi­schen Pins­dorf und Aurach­kir­chen veranlasst.

Die Betei­lig­ten wur­den unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den bezie­hungs­wei­se in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht, so die Polizei.