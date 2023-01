Sensationeller Erfolg des Benefiz Eishockeyspieles der SHARKS Gmunden

Sen­sa­tio­nel­le 15.000€ konn­ten am Sams­tag beim Bene­fiz­spiel der Sharks Gmun­den gegen die Dukes Graz im Rah­men der Christ­kind-Akti­on für Samu­el aus Kirch­ham lukriert werden!

Am Sams­tag 21.1.2023 fand wie­der nach coro­nabe­ding­ter, zwei­jäh­ri­ger Pau­se ein Bene­fiz Eis­ho­ckey­spiel der RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den gegen UHT DUKES Graz statt.

Die Ein­nah­men die­ses Sport,- und Bene­fiz­abends kamen dem Bezirks­Rund­Schau Christ­kind Samu­el aus Kirch­ham zugu­te. Haupt­spon­sor des Bene­fiz­spie­les war die Stern Hol­ding Gmun­den. Orga­ni­sa­tor die­ser Ver­an­stal­tung war Shark Urge­stein Micha­el SCHALK, der sehr viel Herz­blut in die­ses Mega Event gesteckt hat. Natür­lich hat die gesam­te SHARK­FA­MI­LIE für den Rie­sen Erfolg mitgearbeitet.

Juni­or­sharks zeig­ten ihr Können

Vor Beginn des Spie­les gab es eine Spie­ler­vor­stel­lung der Juni­or­sharks und der gesam­ten ers­ten Mann­schaft der Gmund­ner Haie. Micha­el SCHALK als Hal­len­spre­cher konn­te unter den vie­len Besu­chern auch die Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan KRAPF von Gmun­den und Ingo DÖRF­LIN­GER aus Kirch­ham, den Haupt­spon­sor des Spie­les Ing. Karl NEU­MANN der Stern HOL­DING, Klaus AUTENGRU­BER und Kers­tin MÜL­LER von der Rund­schau Salz­kam­mer­gut und natür­lich die Eltern von SAMU­EL herz­lich begrüßen.

Die Eis­ho­ckey­be­geg­nung ver­lief nicht ganz nach Wunsch. Bereits im ers­ten Spiel­ab­schnitt lagen die SHARKS trotz vie­ler Sturm­läu­fe durch ein Tor von Tris­tan SCHRÖTT­NER mit 0:1 im Rück­stand. Auch das zwei­te Drit­tel das sel­be Bild, die Gmund­ner Haie oft in Tor­nä­he der Gra­zer Gäs­te, ein Tor­er­folg wur­de ent­we­der durch den Gäs­te­goa­li ver­ei­telt oder ging knapp am Tor vor­bei. Die Gra­zer nutz­ten aber ihre Chan­cen und erziel­ten Tor num­mer zwei durch Moritz STRAD­NER. Es war wie verhext.

Der letz­te Spiel­ab­schnitt führ­te durch Simon HELM in der 48. Spiel­mi­nu­te sogar zum 0:3 der DUKES. Noch ein­mal zün­de­ten die SHARKS den Tur­bo. Und dies mit Erfolg. In der 53 Spiel­mi­nu­te end­lich das ers­te Tor für die SHARKS durch einen Gewalt­schuss von der blau­en Linie. Alle­san­dro MÜHL­LECH­NER, der auch zum Spie­ler des Tages gekürt wur­de, netz­te zum 1:3 ein. Es geht doch! Fünf Minu­ten spä­ter ein wei­te­rer Angriff der Haie, And­re FLAT­SCHER und Eli­as HAAS spiel­ten den Puck ide­al auf Alwin SCHUS­TER und es stand 2:3. Nun wur­de Tor­mann Dani­el MÖRIX­BAU­ER für einen 6. Feld­spie­ler der SHARKS aus dem Spiel genom­men. Es wur­de aus allen Rich­tun­gen auf das Tor der Gra­zer geschos­sen, aber lei­der ohne Erfolg. Es blieb beim Sieg der DUKES aus Graz mit 3:2 Toren.

„Unse­re jun­gen Eis­ho­ckey­cracks kön­nen bei allen Mann­schaf­ten in der OEL (österr. Eis­ho­ckey­li­ga) gut mit­hal­ten, sind kon­di­tio­nell top in Ver­fas­sung, was ihnen fehlt ist die Kalt­schnäu­zig­keit vor dem Tor. Dar­an muss noch gear­bei­tet wer­den. Trotz der Nie­der­la­ge haben die Sharks nie auf­ge­ge­ben und am Ende das Spiel noch sehr span­nend gemacht“, so Shark Obmann Tho­mas SCHATZL.

Der haus­ho­he Gewin­ner des Abends­war aber Samu­el, das Rund­schauChrist­kind. Nach Ende des Eis­ho­ckey­spie­les konn­te den Eltern von Samu­el durch Orga­ni­sa­tor Micha­el SCHALK und Spon­sor Karl NEU­MANN den gigan­ti­sche Scheck aus dem Rein­erlös des Bene­fiz­spie­les in der Höhe von sage und schrei­be 15.000,- Euro über­ge­ben wer­den. Stan­ding Ova­ti­on auf den Rän­gen, tosen­der Applaus aller Spie­ler und Betei­lig­ten und die Rüh­rung in die­ser Situa­ti­on war allen ins Gesicht geschrieben.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS