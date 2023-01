Spendenübergabe für den Tierschutz Adventmärkte-„Christkindl für Tiere“ waren ein voller Erfolg

Wir sind vier Frau­en aus Regau, denen Tier­schutz ganz beson­ders am Her­zen liegt.Unser per­sön­li­ches Her­zens­pro­jekt „Christ­kindl für Tie­re – weil uns Tier­schutz am Her­zen liegt“ war ein vol­ler Erfolg.

Dem Mot­to „Genie­ßen für den guten Zweck“ sind vie­le Men­schen gefolgt.Wir möch­ten mit die­ser Spen­de „dan­ke“ sagen an die­se tol­len, enga­gier­ten Men­schen, die die­se wert­vol­le und wich­ti­ge Arbeit zum Wohl der Tie­re leis­ten und den Tie­ren eine Stim­me geben.

Spen­den­über­ga­be: Wir über­ga­ben mit gro­ßer Freu­de und Dank­bar­keit die stol­ze Sum­me in der Höhe von gesamt € 4.315,-.

Die Spen­den gin­gen an:

o € 1.000,- an den Tier­schutz­ver­ein Tier­see­len­Hoff­nung in Fran­ken­burg (per­sön­li­che Über­ga­be am 13.01.2023, Foto im Anhang)

o € 1.000,- an die Tie­ren­gel Aus­tria Tier­ret­tung in Obern­dorf bei Schwa­nen­stadt (per­sön­li­che Über­ga­be am 14.01.2023)

o € 1.000,- an das Wies­mayr­gut in Guns­kir­chen (per­sön­li­che Über­ga­be am 14.01.2023)

o € 1.315,- an drei wei­te­re Tierschutzorganisationen

Wir sind unglaub­lich stolz und dank­bar, dass unser Her­zens­pro­jekt so gro­ße Zustim­mung fin­det und den Men­schen ein Lächeln ins Gesicht zau­bert. Es moti­viert uns, zu sehen was wir damit bewir­ken kön­nen und wir wer­den jeden­falls dranbleiben.