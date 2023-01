SPG muki Ebensee-Ebensee startet mit zwei Heimspiel-Niederlagen ins neue Jahr

Gegen die bei­den Klubs Feld­kir­chen (3:6) und Grat­wein (4:6) setz­te es am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de für die SPG muki Eben­see schmerz­haf­te Niederlagen.

Waren es gegen Feld­kir­chen die bei­den Youngs­ters Gir­lin­ger und Stü­ger, die aus­lie­ßen, so schwä­chel­te gegen Grat­wein der sonst so ver­läss­li­che Punk­te­ga­rant Kara­bec. Grat­wein beju­bel­te gegen Eben­see den ers­ten Sieg der heu­ri­gen Sai­son. Dass man aus­ge­rech­net gegen die stei­ri­schen Teams nicht punk­ten konn­te, macht die Situa­ti­on am Tabel­len­en­de plötz­lich pre­kär, denn im Unte­ren Play Off muss Eben­see sich mit dem Abstiegs­kampf beschäf­ti­gen. In Salz­burg und Inns­bruck sind zwar noch Aus­wärts­spie­le im Grund­durch­gang zu absol­vie­ren, aber die Chan­cen, dort zu reüs­sie­ren, sind gering.

Eben­see vs. Feld­kir­chen, 3:6, Kara­bec 3

Eben­see vs. Grat­wein, 4:6, Gir­lin­ger und Kara­bec je 2