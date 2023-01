SPG muki Ebensee lädt zu Neujahrsauftakt am 21.Jänner 2023

Mit zwei Heim­sie­gen am kom­men­den Wochen­en­de möch­te die SPG muki Eben­see in der 2. Tisch­ten­nis-Bun­des­li­ga wie­der in die Nähe der obe­ren Tabel­len­hälf­te vordringen.

Am Sams­tag (15 Uhr) war­tet mit TTC Feld­kir­chen ein Team aus der Stei­er­mark, am Sonn­tag (10 Uhr) kommt mit TTC Grat­wein das Schluss­licht in die Sali­nen­ge­mein­de. Die Sek­ti­ons­lei­ter Her­bert Ried­ler und Otto Stü­ger sind sich einig: „Da müs­sen Punk­te her!“.

Ob dies gelingt, ist am bes­ten live mit­zu­ver­fol­gen: Sa., 21.1.2023, 15 Uhr bzw. So., 22.1.2023, 10 Uhr im Turn­saal der Sport­mit­tel­schu­le Ebensee.