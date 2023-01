Start für Community-Projekt für mehr Frauen in Technik und Naturwissenschaft

Das Pro­jekt „MI(N)Tgestalten – Initi­ie­rung einer Com­mu­ni­ty of Prac­ti­ce für mehr Mäd­chen und Frau­en in MINT-Beru­fen im Salz­kam­mer­gut“ bringt Wirt­schaft, Bil­dung und Frau­en an einen Tisch. Inter­es­sier­te und Sta­ke­hol­der kön­nen das Vor­ha­ben nun bei einer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung kennenlernen.

Durch eine enge­re regio­na­le Ver­net­zung von Bil­dungs­ein­rich­tun­gen, Unter­neh­men und Exper­tin­nen sol­len mehr jun­ge Frau­en aus dem Salz­kam­mer­gut für MINT-Beru­fe (Mathe­ma­tik, Infor­ma­tik, Natur­wis­sen­schaft und Tech­nik) ange­spro­chen wer­den. Bei einer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am 2. Febru­ar an der Inter­na­tio­na­len Aka­de­mie Traun­kir­chen (IAT) wird das Pro­jekt vor­ge­stellt. Ein Kamin­ge­spräch mit JKU-Vize­rek­to­rin und Phy­si­ke­rin Alber­ta Bon­an­ni wird mög­li­che Bil­dungs­bio­gra­fien von Frau­en in MINT-Beru­fen beleuch­ten. Beim gemüt­li­chen Aus­klang kön­nen Mög­lich­kei­ten der Betei­li­gung am Pro­jekt bespro­chen werden.

Auf­ge­ru­fen und ein­ge­la­den sind Vertreter:innen von Unter­neh­men, Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und Orga­ni­sa­tio­nen in der Regi­on, denen ein höhe­rer Frau­en­an­teil in MINT-Beru­fen ein Anlie­gen ist. Gesucht wer­den auch jun­ge Frau­en, die bereits einen MINT-Beruf ergrif­fen haben – vom Hand­werk bis zur aka­de­mi­schen Aus­bil­dung. Gemein­sam bil­den sie das Advi­so­ry Board, also ein Bera­tungs­gre­mi­um inner­halb der Com­mu­ni­ty. Das Pro­jekt bie­tet ihnen Mög­lich­kei­ten der Ver­net­zung und Mit­ge­stal­tung von MINT-Beru­fen in der Region.

Das Pro­jekt ist eine Koope­ra­ti­on von IAT, Frauen*forum Salz­kam­mer­gut und dem Inter­dis­zi­pli­nä­ren For­schungs­zen­trum für Tech­nik, Arbeit und Kul­tur (IFZ), finan­ziert aus den Mit­teln des Bun­des­kanz­ler­am­tes für Frauenprojekte.