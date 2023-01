Suchen Sie einen attraktiven Tennisclub in Gmunden?

Dann sind Sie beim UNI­ON Ten­nis Club Gmun­den (UTCG) richtig.

Gut 230 Ten­nis­spie­le­rIn­nen schla­gen auf unse­ren 5 Frei­plät­zen im Sport­zen­trum Gmun­den auf. Bes­te Infra­struk­tur und genü­gend Park­lät­ze, Kin­der­spiel­platz ist eben­so vor­han­den. Unser Ver­ein ist ein guter Mix aus Jung und Alt, Anfän­ger und Pro­fi. Wäh­rend für vie­le das gesel­li­ge Sport­trei­ben an der fri­schen Luft im Vor­der­grund steht, kon­zen­trie­ren sich ande­re ganz auf den Wett­kampf­sport. Bei uns ist für jeden etwas dabei!Unser Buf­fet-Team ist täg­lich von 11:00 bis 23:00 Uhr für Sie da. (an Sonn- und Fei­er­ta­gen ab 10:00 Uhr). Wir ver­kös­ti­gen Sie mit fri­schen Geträn­ken, Eis und ver­schie­de­nen klei­nen Spei­sen. Auf Vor­be­stel­lung bie­ten wir „Brat‘l“, Gril­le­rei­en und vie­les mehr an. Sie errei­chen das Restau­rant unter der Tele­fon­num­mer: +43(0)664 4410401.Unser Ten­nis­ver­ein bie­tet allen Inter­es­sier­ten eine Schnup­per­mit­glied­schaft zu beson­de­ren Kon­di­tio­nen an.

Haben wir Sie neu­gie­rig gemacht? Wenn ja, neh­men Sie bit­te mit uns Kon­takt auf.

E‑Mail: office@utcg.at

Tel.: +43 (0) 664 733 24 858

Wir freu­en uns auf Sie!