Tagesbestzeit und drei Klassensiege für die Nachwuchstalente des SC-Dachstein Oberbank

Beim Par­al­lel­sla­lom im Rah­men des OÖ-Kids­cup in Gosau Tri­um­phier­te Katha­ri­na Unter­dech­ler mit Tages­best­zeit aller Teil­neh­mer m/w und sieg­te auch in ihrer Alters­klas­se vor Mar­lies Mül­ler (ESKA Wels) und Lena Holz­in­ger (TVN Spark. Wels) Mat­thä­us Unter­dech­ler Sieg­te eben­falls in der Kin­der­klas­se 10 männ­lich und erreich­te die zweit­schnells­te Tages­zeit aller Burschen!

Ver­eins­kol­le­ge Fabio Wie­ser ent­schied die Klas­se 11 männ­lich für sich und erreich­te die dritt­schnells­te Tages­zeit aller Bur­schen! Der SC-Dach­stein Ober­bank erreich­te somit die meis­ten Sie­ge bei die­sem Lan­des­cup­ren­nen und stellt die her­vor­ra­gen­de Nach­wuchs­ar­beit ein­drucks­voll unter beweis.