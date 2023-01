Tagung der Berufsorientierungslehrer/innen-Bildungsregion und WKO Gmunden luden ein

Bil­dungs- und Berufs­ori­en­tie­rung ist Lebens­ori­en­tie­rung. Den Lehr­kräf­ten, die in der Berufs­ori­en­tie­rung tätig sind, kommt des­halb eine gro­ße Ver­ant­wor­tung zu.

Sie unter­stüt­zen jun­ge Men­schen hin­sicht­lich des wich­ti­gen The­mas der Bil­dungs- und Berufs­wahl. In der WKO Bad Ischl fand die heu­ri­ge Tagung der Berufsorientierungslehrer:innen statt, bei der u. a. über die Leh­re mit Matu­ra, Poten­zi­al­ana­ly­se, OÖ Job Week uvm. berich­tet wur­de. Am Nach­mit­tag konn­ten die Pädagog:innen bei Betriebs­be­su­chen in den Fir­men SYN TRAC GmbH, Bad Goi­sern und Hof­kon­di­to­rei Zau­ner in Bad Ischl Ein­drü­cke von den Betriebs­ab­läu­fen gewin­nen. Auch stell­ten sich die Geschäfts­füh­rer bei­der Unter­neh­men den Fra­gen der inter­es­sier­ten Lehrkräfte.

Ob hoch­tech­no­lo­gi­sches Start­up oder Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men – die Berufsorientierungslehrer:innen zeig­ten sich von der Phi­lo­so­phie und den Pro­duk­ten begeistert.