Trotz Teuerungswelle-Attnanger Sternsinger erreichten zweitbestes Ergebnis

Haus­tü­ren und Geld­ta­scherl für gro­ße und klei­ne Sän­ger geöff­net: Ins­ge­samt 14.650,00 Euro für Brun­nen-Pro­jek­te in Kenia von Pfarr­be­völ­ke­rung gespendet

Trotz anhal­ten­der Teue­rungs­wel­le und Rekord­in­fla­ti­on haben zu Jah­res­be­ginn die Bewoh­ner der Pfar­re Att­nang-Hl. Geist den Stern­sin­ge­rin­nen und Stern­sin­gern nicht nur ihre Haus­tü­ren son­dern auch die Geld­ta­scherl geöff­net: Mit 14.650,00 Euro liegt das heu­ri­ge Gesamt­ergeb­nis nur weni­ge Hun­der­te Euro hin­ter dem Rekord des Vor­jah­res. „Nur gemein­sam kann man so ein tol­les Ergeb­nis errei­chen“, freut sich Pfarr­ge­mein­de­rats (PGR)-Obfrau Bri­git­te Pal­fin­ger mit den gro­ßen und klei­nen Sän­ge­rin­nen und Sän­gern über den Erfolg. 19 Grup­pen mit ins­ge­samt 62 Per­so­nen (26 Erwach­se­ne und 36 Kin­der und Jugend­li­che) im Alter zwi­schen fünf und 65 Jah­ren konn­ten alle Stadt-Gebie­te und nahe­lie­gen­de Ort­schaf­ten der Pfar­re abde­cken. Auch zwei Vier­bei­ner in Form von Alpa­kas beglei­te­ten wie in den Vor­jah­ren schon eine Grup­pe und sorg­ten damit für gro­ße Augen beim Öff­nen der Türe.

Die orga­ni­sa­to­ri­sche Mam­mut­auf­ga­be der Wer­bung um Sän­ge­rin­nen und Sän­ger, Gebiets­ein­tei­lung und alles ande­re Not­wen­di­ge leis­te­te ein Team rund um Pal­fin­ger mit Katha­ri­na Sickin­ger, Ger­trud Schöffl und Pas­to­ral­as­sis­ten­tin Sr. Berta.

Das heu­ri­ge Schwer­punkt­land war Kenia, wo mit die­sen Gel­dern Brun­nen gebaut wer­den. „Die Pfar­re Att­nang ist nur ein klei­ner Mosa­ik­stein im gro­ßen Stern­sin­ger-Pro­jekt, aber wir kön­nen auf unse­ren Bei­trag stolz sein“, so die PGR-Obfrau.