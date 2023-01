Vadim Neselovskyi — Anja Lechner — Duo am Donnerstag, 19. Januar 2023, 20:00 Uhr in der Landesmusikschule Bad Goisern

Es ist ein neu­es, span­nen­des Duo als ers­tes Kon­zert unse­res Kul­tur­haupt­stadt-Pro­jek­tes 2023/24 – Jazz­mu­sik im Span­nungs­feld zwi­schen Tra­di­ti­on und Innovation.

Der ukrai­ni­sche Pia­nist Vadim Nese­lovs­kyi und Anja Lech­ner (D) am Cel­lo bestechen durch ihre Viel­sei­tig­keit. Sie sind in der Klas­sik, Avant­gar­de und im Jazz glei­cher­ma­ßen zuhau­se sowie lie­ben grenz­über­schrei­ten­de Pro­jek­te. Der Pia­nist Vadim Nese­lovs­kyi, in Odes­sa gebo­ren und auf­ge­wach­sen, hat sein Werk „Ode­sa — A Musi­cal Walk Through a Legen­da­ry City“ bereits in den Jah­ren 2020/21 vor dem Ukrai­ne-Krieg auf­ge­nom­men: Es ist eine Hom­mage an Odes­sa in melo­di­schen Klang­bil­dern, die Ele­men­te von der deut­schen Roman­tik über Swing bis zum zeit­ge­nös­si­schen Jazz verarbeiten.

Nese­lovs­kyi, gebo­ren 1977, kam 1995 als soge­nann­ter Kon­tin­gent­flücht­ling nach Deutsch­land. Spä­ter stu­dier­te er an der Ber­klee School of Music in Bos­ton, wo er inzwi­schen selbst Pro­fes­sor ist. Zehn Jah­re lang hat er mit dem Vibra­fo­nis­ten Gary Bur­ton zusam­men­ge­ar­bei­tet, auch mit Her­bie Han­cock und Lee Konitz, John Zorn sowie Arka­dy Shil­kloper. Nese­lovs­kyi kom­po­niert viel auch für Sym­pho­nie­or­ches­ter. Egal ob als Pia­nist, Kom­po­nist, Impro­vi­sa­tor, Solist oder Band­lea­der: Nese­lovs­ky­is Musik inspi­riert und ist ein­zig­ar­tig. Die­se Musik will sich in kei­ne Stil­schub­la­de ein­ord­nen las­sen. Sie ist eine Sym­bio­se aus Jazz, einer klas­si­schen Musi­zi­er­hal­tung und ost­eu­ro­päi­schem Temperament.

Was Anja Lech­ners Spiel aus­zeich­net, ist neben tech­ni­scher Per­fek­ti­on und musi­ka­li­scher Tie­fe ihre Viel­sei­tig­keit. Unge­ach­tet ihrer klas­si­schen Aus­bil­dung bei Hein­rich Schiff und Janos Star­ker ist sie eine außer­ge­wöhn­li­che Impro­vi­sa­ti­ons­künst­le­rin. Vol­ler Neu­gier­de spürt sie dem Unsag­ba­ren in der Musik nach, erkun­det die unter­schied­lichs­ten Kul­tu­ren und musi­ka­li­schen Regio­nen der Welt.

Sie wur­de bekannt mit dem Rosa­mun­de Quar­tett, tritt solis­tisch mit Orches­ter auf, arbei­tet zusam­men u.a. mit Ban­do­ne­on-Meis­ter Dino Saluz­zi, mit dem Gitar­ris­ten Pablo Már­quez oder dem Pia­nis­ten Fran­çois Cou­turi­er. Sie ist ein­fühl­sam in unter­schied­lichs­ten Klang­wel­ten zuhau­se. Ihr eige­ner, unver­wech­sel­ba­rer, war­mer, kla­rer Ton bleibt dabei stets spürbar.

Vadim Nese­lovs­kyi: pia­no (UKR)

Anja Lech­ner: cel­lo (D)

Kar­ten­in­fo:

Ein­tritt: 24,-

Ermä­ßi­gung: 7,- / 10,- / 20,-