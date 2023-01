Verdiente Polizisten aus dem Bezirk Gmunden geehrt

Seit Jän­ner 2020 gab es bei der Poli­zei in Gmun­den coro­na-bedingt kei­ne Mit­ar­bei­ter­eh­run­gen und öffent­li­che Aus­zeich­nun­gen mehr von ver­dien­ten Poli­zis­tin­nen und Poli­zis­ten im Bezirk Gmun­den. Ver­gan­ge­nen Don­ner­tag wur­den die neu­en Füh­rungs­kräf­te in der WKO Gmun­den vorgestellt.

Der Genera­tio­nen­wech­sel hat auch inner­halb der Poli­zei voll ein­ge­setzt. So wur­den seit Beginn der Pan­de­mie eini­ge Posi­tio­nen neu besetzt. Beim Bezirks­kom­man­do Gmun­den gelang­te durch das viel zu frü­he Able­ben von Franz Mühl­ba­cher die Stel­le des Ein­satz- und Ver­kehrs­re­fe­ren­ten zur Aus­schrei­bung. Ihm folg­te Chef­Inspek­tor Georg MAGIE­RA, der die­se Auf­ga­be seit 1.10.2022 bes­tens aus­füllt. Der 33-jäh­ri­ge Laa­kirch­ner ist der jüngs­te Chef­inspek­tor und jüngs­te Ein­satz- und Ver­kehrs­re­fe­rent in Oberösterreich.

6 von 8 Poli­zei­in­spek­ti­on im Bezirk Gmun­den ste­hen seit­her unter einer neu­en Füh­rung. Alt­müns­ter (Alex­an­der Graml, Stell­ver­tre­te­rin Ste­fa­nie Heißl), Bad Ischl (Adi Har­rer, Stell­ver­tre­ter Roman Kern und San­dra Roi­ther), Eben­see (Mar­tin Der­fler, Stell­ver­tre­ter Jür­gen Stück­ler), Gmun­den (Franz Pesen­dor­fer), Scharn­stein (neu­er Stell­ver­tre­ter Micha­el Mit­ter­ho­fer) und Vorch­dorf (Phil­ipp Scheutz). In Bad Goi­sern blieb die Lei­tung in die­sen Jah­ren unver­än­dert, in Laa­kir­chen wird die Lei­tung dem­nächst neu ausgeschrieben.