Versierter Höhenbergsteiger zu Gast in den Tourismusschulen Bad Ischl-Herbert Wolf stellte sich den Fragen von interessierten Jugendlichen

Der gebür­ti­ge Eben­seer Her­bert Wolf hat kurz vor Weih­nach­ten die Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl besucht, um von sei­ner Lei­den­schaft, dem Höhen­berg­stei­gen, zu erzählen.

Wolf hat schon mehr­mals den Mount Ever­est bestie­gen und ist ein begehr­ter Tour­gui­de in hoch­al­pi­nes Gelän­de. Er orga­ni­siert Hoch­ge­birgs­ex­kur­sio­nen sowie Bestei­gun­gen von 8000er und ist auch für die Vor­be­rei­tung die­ser Tou­ren zuständig.

Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler des Sport­zwei­ges der Tou­ris­mus­schu­len lausch­ten mit Begeis­te­rung sei­nem Vor­trag, bei dem er auch Insi­der-Wis­sen zum Bes­ten gab. So erfuh­ren die Jugend­li­chen, dass man bereits vor Beginn einer Tour in extre­me Lagen ein „Höhen­trai­ning“ im Sauer­stoff­zelt absol­vie­ren muss und dass die Vor­be­rei­tun­gen im Lager vor Ort sehr kräf­te­rau­bend sind, da man mehr­mals den Weg zwi­schen dem Basis­la­ger und dem Lager 1 sowie den Weg zwi­schen Lager 1 und Lager 2 bege­hen muss, bevor man sich an den Auf­stieg zum Gip­fel wagen kann. Natür­lich berich­tet Wolf auch von der „Todes­zo­ne“ und wel­chen Gefah­ren man in die­ser Höhen­la­ge aus­ge­setzt ist.

Das Publi­kum folg­te gespannt den Aus­füh­run­gen des Berg­stei­gers und da die­ser nicht nur Hoch­ge­birgs­tou­ren führt, son­dern auch ein erfah­re­ner Schi­tou­ren- und Can­yo­ning-Gui­de ist, gab es für die Jugend­li­chen viel zu fragen.

Beson­ders das Klet­tern und die damit ver­bun­de­ne Theo­rie, spe­zi­ell auch das Höhen­trai­ning haben die Schüler*innen inter­es­siert, denn die­se The­men sind im Lehr­plan fest ver­an­kert und daher auch Teil der Matura.