Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt

Das Maut­hau­sen Komi­tee Vöck­la­bruck lädt am 27. Jän­ner 2023, 19.00 Uhr, in die Evan­ge­li­sche Frie­dens­kir­che zu einem Thea­ter mit Musik aus dem Leben der Sophie Scholl und Fami­lie Langtha­ler ein. In kur­zen, bewe­gen­den Sze­nen prä­sen­tiert die Schau­spie­le­rin Frie­de­ri­ke v. Kro­sigk gemein­sam mit den Musi­ke­rin­nen Anne­gret Bau­erle und Sybil­le v. Both Aus­zü­ge aus dem Leben der jun­gen deut­schen Wider­stands­kämp­fe­rin im Drit­ten Reich.

Anfangs begeis­tert vom Natio­nal­so­zia­lis­mus, ent­wi­ckeln die Geschwis­ter Hans und Sofie Scholl immer mehr eine Abwehr­hal­tung gegen den Krieg und Adolf Hit­ler. Ent­schlos­sen zur ille­ga­len, öffent­li­chen Kri­tik betei­li­gen sie sich an der Ver­brei­tung von Flug­schrif­ten der stu­den­ti­schen Wider­stands­grup­pe „Die Wei­ße Rose“. 1943 wer­den sie ver­haf­tet und ste­hen unum­wun­den zu Ihrer Mei­nung und Tat. “Was wir sag­ten und schrie­ben, den­ken ja so vie­le. Nur wagen sie nicht, es aus­zu­spre­chen.“ (Zitat Sofie Scholl).

Als Ergän­zung zur deut­schen Spu­ren­su­che hat sich Frie­de­ri­ke v. Kro­sigk aus Wien spe­zi­ell für die­se Gedenk-Ver­an­stal­tung auch mit der Geschich­te Ober­ös­ter­reichs im Natio­nal­so­zia­lis­mus, ins­be­son­de­re in und um Maut­hau­sen beschäf­tigt und sich näher mit der “Mühl­viert­ler Hasen­jagd” befasst. Dabei ist sie mit Nach­fah­ren aus der Fami­lie Langtha­ler ins Gespräch gekom­men und hat aus die­sen Ein­drü­cken ein Stück bewe­gen­de Zeit­ge­schich­te in sen­si­ble Thea­ter­bil­der gefasst.

Dazu ver­we­ben die nie­der­ös­ter­rei­chi­sche Diö­ze­sankan­to­rin Sybil­le v. Both (Gesang, Kla­vier & Orgel) zusam­men mit der Flö­tis­tin Anne­gret Bau­erle gekonnt die Tex­te mit vie­len Lie­dern und Musik.Kar­ten im Vor­ver­kauf € 10,– in der Buch­hand­lung Neu­dor­fer (07672/26400, neudorfer@die-buchhandlung.at) und beim Maut­hau­sen Komi­tee (07672/23444, mkoe-voecklabruck@mkoe.at) oder an der Abend­kas­se € 13,–. Ermä­ßi­gung € 1,– für Inha­ber der AK-Leistungskarte.