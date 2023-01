Zimmerbrand in Attnang-Puchheim

Zwei Feu­er­weh­ren waren in der Nacht auf Don­ners­tag bei einem Zim­mer­brand in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in Att­nang-Puch­heim im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr wur­den kurz nach Mit­ter­nacht mit dem Ein­satz­stich­wort “Brand Wohn­haus” zu einem Ein­satz in Att­nang-Puch­heim geru­fen. Am Ein­satz­ort konn­te ein in Voll­brand ste­hen­der Raum im ers­ten Stock eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses fest­ge­stellt wer­den. Trotz der hohen Brand­in­ten­si­tät konn­ten die Flam­men laut Feu­er­wehr rasch unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Die Ein­satz­kräf­te räum­ten anschlie­ßend an die Lösch­ar­bei­ten die betrof­fe­nen Gegen­stän­de ins Freie. Ver­letz­te soll es laut ers­ten Anga­ben nicht gege­ben haben.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber