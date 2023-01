Zum Schnitzen spätberufen-Klaus Müllegger aus Ebensee

Nicht wie in Eben­see und Salz­kam­mer­gut üblich Land­schaft­skrip­pen, son­dern Blockkrip­pen wie sie Klaus MÜL­LEG­GER nennt, fer­tigt der 80 jäh­ri­ge Schnit­zer aus Rind­bach in Eben­see aus Lin­den,- und Zir­ben­holz an. Aber auch ver­schie­de­ne figu­ra­len Schnit­ze­rei­en kön­nen sich sehen las­sen. Davon konn­ten sich auch heu­te Sams­tag 14.1.2023 die „Krip­perl­schau­er“, wie auch mei­ne Frau und ich über­zeu­gen. Schon bei der Begrü­ßung spür­te man die Lei­den­schaft von Klaus MÜL­LEG­GER in sei­nen Worten!

„Ich bin ein Spät­be­ru­fe­ner und habe mei­ne Lust am Schnit­zen bei mei­nen Rei­sen in Cana­da ent­deckt, zu Hau­se in Eben­see ange­kom­men aus­pro­biert und mit mei­nen damals 52 Jah­ren seit­her nicht mehr davon weg­ge­kom­men. In mei­ner beschei­de­nen Werk­statt (in der wir den Duft des Hol­zes genie­ßen konn­ten) set­ze ich zuerst mei­ne Gedan­ken auf Papier um und dann über­tra­ge ich mei­ne Ent­wür­fe auf Blö­cke aus Lin­den,- oder Zir­ben­holz. Des­halb nen­ne ich mei­ne Krip­pen auch Blockkrip­pen, weil sie aus meh­re­ren geschnitz­ten Holz­blö­cken bestehen. An so einem Werk­stück bin ich ca 300 bis 500 Stun­den am Schnit­zen und dann habe ich eine äußerst talen­tier­te Bekann­te, die das Bema­len oder das soge­nann­te „Fas­sen“ über­nimmt. Da kom­men dann noch­mals zwi­schen 150 bis 300 Stun­den an Arbeit hin­zu. Was mir auch ganz wich­tig ist, ist der Bezug zu unse­rer Hei­mat. Dies zei­ge ich bei mei­nen Schnit­ze­rei­en auch am Gewand der Figu­ren. Eines mei­ner Lieb­lings­ar­bei­ten ist der Eben­see Fet­zen­zug, der eben­falls aus eini­gen Blö­cken an Figu­ren besteht. So kann ich trotz fort­ge­schrit­te­nen Alters mei­ner Fan­ta­sie und Krea­ti­vi­tät frei­en Lauf las­sen und in Holz ver­ewi­gen und umsetzen“.

Wie schon erwähnt spürt und hört man, mit wel­cher Begeis­te­rung Klaus MÜL­LEG­GER arbei­tet und auch sei­ne Kunst­wer­ke beschreibt. Zur Besich­ti­gung des Fet­zen­zu­ges durf­ten wir in das Wohn­zim­mer gehen und dort wur­den wir auch laut­stark mit der Eben­seer Natio­nal­hym­ne „dem Fet­zen­marsch“ emp­fan­gen. Von sei­nen Meis­ter­wer­ken hat der Schnit­zer bis­her nur einen ganz klei­nen Teil wei­ter­ge­ge­ben, er zeigt die Schnit­ze­r­ein lie­ber den zahl­rei­chen Bewun­de­rern in sei­nem Zuhau­se in Eben­see und freut sich über das rege Interesse.

Anmel­dung jeder­zeit unter 0681/10362259 möglich!