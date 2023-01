Zwieselalmaufstieg–ein Durchputzer auf Ski zum Jahreswechsel

Am 30.12.2022 orga­ni­sier­te die Sek­ti­on Aus­dau­er­sport des ASKÖ Raiff­ei­sen Gosau zum 13. Mal den tra­di­tio­nel­len Zwie­sel­alm-Auf­stieg. Das Auf­stiegs­ren­nen mit Tou­renski­ern auf den höchs­ten Punkt des Ski­ge­biets Dach­stein West spricht vor allem den „Nor­mal-Tou­ren­ge­her“ an, denn es gewinnt nicht der schnells­te, son­dern derje­ni­ge, der am nächs­ten beim Mit­tel­wert zwi­schen schnells­ter und lang­sams­ter Zeit liegt.

Ganz Österreich hat gera­de ungewöhn­lich wenig Schnee, umso über­ra­schender wirkt es, dass die Ver­an­stal­tung tat­säch­lich durch­ge­führt wer­den konn­te. Die Pis­ten­mann­schaft hat­te im Dezem­ber gan­ze Arbeit geleis­tet, und so läuft nicht nur der Ski­betrieb am Tag pro­blem­los, son­dern war auch der Auf­stieg mit Steig­fel­len bei sehr guten Bedin­gun­gen mög­lich. Tem­pe­ra­tu­ren nur knapp unter Null Grad und Wind­stil­le beglei­te­ten die Sport­ler auf ihrem Weg auf den Berg. Die Mit­tel­zeit wur­de schließ­lich von Bri­git­te Que­hen­ber­ger aus St. Mar­tin am Ten­nen­ge­bir­ge mit ihrer Zeit von 1:04:57 Stun­den um nur 25 Sekun­den ver­fehlt, sie durf­te sich damit über den Hauptpreis, ein Paar Fischer Tou­ren­ski, freuen.

Die Sieger­eh­rung auf der Son­nen­alm wur­de wie immer gekrönt vom „Kas­spat­zen All You Can Eat“,jeder Teilnehmer konn­te aus der Pfan­ne schöp­fen so viel er woll­te. Gemein­sam wur­de dann mit der Kabinen­bahn abge­fah­ren, um die Prä­pa­rie­rungs­ar­bei­ten für den kom­men­den Tag nicht zu stören.

Sek­ti­ons­lei­ter Karl Posch freut sich über die gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung:

„End­lich haben wir wie­der Nor­mal­zu­stand bei den Ver­anstaltungen. Lei­der sind uns zwar vie­le ange­mel­de­te durch Grippe ausgefal­len, aber das zeigt nur, dass es auch wie­der nor­ma­le Krank­hei­ten gibt, nicht nur Coro­na. Super, dass die Teil­neh­mer von Fern und Nah gekom­men sind, um sport­li­chen Spaß zu haben und die Nor­ma­li­tät zu fei­ern.“

Der Voll­stän­dig­keit hal­ber auch noch die Tages­best­zei­ten: Jaque­line Brandl aus Schneizl­reuth in Bay­errn bewäl­tig­te in der Damenklas­se in 42:19 Minu­ten die 760 Höhen­me­ter am schnells­ten, David Weber­bau­er aus Kuchl war in 35:26 Minu­ten der schnells­te Herr.