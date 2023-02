Suchtmitteldealer ausgeforscht und festgenommen

Durch umfang­rei­che Ermitt­lun­gen konn­te ein 41-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den als regio­nal agie­ren­der Sucht­mit­tel­händ­ler aus­ge­forscht und fest­ge­nom­men wer­den. Der Mann steht im Ver­dacht, haupt­säch­lich mit Amphet­amin und Koka­in in gro­ßen Men­gen, aber auch mit Can­na­bis und XTC einen gewinn­brin­gen­den Han­del im Raum Gmun­den betrie­ben zu haben.

Bei den Ermitt­lun­gen konn­ten bis­lang 15 Abneh­mer aus­ge­forscht und eben­falls zur Anzei­ge gebracht wer­den. Der 41-Jäh­ri­ge und sein 43-jäh­ri­ger Kom­pli­ze aus dem Bezirk Vöck­la­bruck konn­ten bei einer Sucht­mit­tel­be­schaf­fungs­fahrt mit einem knap­pen Kilo­gramm Amphet­amin und ca. 100 Gramm Haschisch in Laa­kir­chen fest­ge­nom­men und in die Jus­tiz­an­stalt Wels über­stellt werden.

Ermitt­lun­gen führ­ten zu Lieferanten

Bei den wei­te­ren umfang­rei­chen Ermitt­lun­gen konn­ten noch eine 45-Jäh­ri­ge und ihr 28-jäh­ri­ger Kom­pli­ze, bei­de aus Nie­der­ös­ter­reich, als Sucht­mit­tel­lie­fe­ran­ten aus­ge­forscht und an deren Wohn­ort fest­ge­nom­men und in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert wer­den. Ins­ge­samt wur­de bei den Durch­su­chun­gen über ein Kilo­gramm Amphet­amin, über 100 Gramm Can­na­bis­pro­duk­te, gut 30 Gramm Chrys­tal Meth und gerin­ge Men­gen an wei­te­ren che­mi­schen Dro­gen und Sub­stan­zen sicher­ge­stellt, berich­tet die Polizei.