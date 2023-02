Poli­zis­ten bemerk­ten am 15. Febru­ar 2023 gegen 17:00 Uhr in einem Kreis­ver­kehr in Vorch­dorf einen still­ste­hen­den PKW mit ein­ge­schal­te­ter Warn­blink­an­la­ge. Die 58-jäh­ri­ge Len­ke­rin aus Salz­burg gab an, eine Pan­ne zu haben und auf Hil­fe zu warten.

Dabei konn­te von den Poli­zis­ten ein­deu­tig Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Ein Alko­mat­test ver­lief mit 2,78 Pro­mil­le posi­tiv. Der Füh­rer­schein wur­de vor­läu­fig abge­nom­men und die Wei­ter­fahrt unter­sagt, so die Polizei.