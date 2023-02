AMS Gmunden: Boys Days und Technik Rallye wieder in Präsenz

Heu­er fan­den die all­jähr­li­chen Boys-Days sowie die Tech­nik-Ral­lye für Mäd­chen, nach den Coro­na-Ein­schrän­kun­gen, end­lich wie­der in Prä­senz im AMS Gmun­den statt.

Boys Days sind Berufs­ori­en­tie­rungs­ta­ge für männ­li­che Jugend­li­che im Alter zwi­schen 12 und 18 Jah­ren und die­nen der Ent­wick­lung posi­ti­ver männ­li­cher Iden­ti­tät. An die­sen Tagen im AMS Gmun­den kön­nen Bur­schen Beru­fe ken­nen­ler­nen, in denen nur weni­ge Män­ner arbei­ten. Das sind vor allem Beru­fe aus dem sozia­len, erzie­he­ri­schen und pfle­ge­ri­schen Bereich. „An den Boys Days sol­len männ­li­che Jugend­li­che moti­viert wer­den, geschlech­ter­un­ty­pi­sche Beru­fe, wie etwa Kran­ken­pfle­ger oder Volks­schul­leh­rer, für ihre Zukunfts­pla­nung in Betracht zu zie­hen.“ erläu­tert AMS Geschäfts­stel­len­lei­ter, Leo­pold Tremmel.

„Auf der ande­ren Sei­te ist es uns ein gro­ßes Anlie­gen auch Mäd­chen über Beru­fe im hand­werk­lich-tech­ni­schen Bereich zu infor­mie­ren. Mit Werk­zeu­gen und ver­schie­de­nen Mate­ria­li­en han­tie­ren und selbst Werk­stü­cke her­zu­stel­len, schafft Erfolgs­er­leb­nis­se. Über Beru­fe, Aus­bil­dun­gen und Berufs­chan­cen Bescheid zu wis­sen, erleich­tert die Ent­schei­dung zur Berufs­wahl. Erfah­re­ne Facharbeiter_innen unter­stüt­zen die Mäd­chen dabei. Die Ver­an­stal­tung ist jedes Jahr ein gro­ßer Erfolg“ so Leo­pold Trem­mel weiter.

„Grund­sätz­li­ches Ziel des AMS Events ist es, den Mäd­chen und Bur­schen früh genug alle mög­li­chen Berei­che der Arbeits­welt näher zu brin­gen.“, ergänzt der Chef des AMS Gmun­den, Leo­pold Trem­mel. Zusätz­lich will man damit auch der hohen Nach­fra­ge an Fach­kräf­ten ent­ge­gen­wir­ken sowie Jugend­li­che für die ver­schie­de­nen Berufs­fel­der begeis­tern und auf die viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten hinweisen.