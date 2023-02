Auf ein „Date“ mit dem künftigen Caritas-Job

In zwang­lo­ser Atmo­sphä­re die Job-Viel­falt bei der Cari­tas OÖ im Bezirk Gmun­den ken­nen ler­nen: Das ist bei „Meet your job!“ am Don­ners­tag, 9. März, von 15 bis 19 Uhr im invi­ta Wohn­haus Eben­see, Lang­bath­stra­ße 44 mög­lich. Inter­es­sier­te erhal­ten einen Ein­blick in das Leben und Arbei­ten bei invi­ta. Für Per­so­nen mit bereits abge­schlos­se­ner Berufs­aus­bil­dung bie­tet der Tag eine gute Gele­gen­heit, ganz unver­bind­lich die Cari­tas als poten­ti­el­le Arbeit­ge­be­rin unter die Lupe zu neh­men. Nähe­re Infos und Anmel­dung unter 0676 8776 2992 oder www.caritas-ooe.at/meetyourjob

Bei Meet your job haben Inter­es­sier­te jeg­li­chen Alters völ­lig unver­bind­lich die Chan­ce, alles über die Arbeit in der Cari­tas Ober­ös­ter­reich zu erfah­ren. In zwang­lo­ser Atmo­sphä­re erzäh­len Caritas-Mitarbeiter*innen von ihren Erfah­run­gen, von den schö­nen Sei­ten ihres Beru­fes, aber auch von den Her­aus­for­de­run­gen. Sie erzäh­len unver­blümt von ihrem beruf­li­chen All­tag und ste­hen für Fra­gen zur Ver­fü­gung. Die Tref­fen sind sowohl für alle mit abge­schlos­se­ner Aus­bil­dung im Sozi­al­be­reich gedacht, als auch für jene, die sich zwar für einen sozia­len Beruf inter­es­sie­ren, aber noch nicht sicher sind, ob das wirk­lich etwas für sie sein könnte.

Die Caritas-Mitarbeiter*innen von invi­ta erklä­ren, was psy­cho­so­zia­le Beglei­tung ist und wie die­se in der Pra­xis aus­sieht. Sie berich­ten von den Men­schen, die sie betreu­en, und wel­che Erwar­tun­gen sie haben. Die Mitabeiter*innen beant­wor­ten ger­ne alle Fra­gen und geben einen Ein­blick in das Leben und Arbei­ten bei invi­ta. Wie sieht ein typi­scher Arbeits­tag im Wohn­haus und in der Mobi­len Beglei­tung aus? War­um ist der Job per­sön­lich erfül­lend, aber zugleich auch eine Herausforderung?

Online-Info­abend in der Cari­tas-Schu­le Josee

In der Cari­tas-Schu­le für Sozi­al­be­treu­ungs­be­ru­fe in Eben­see gibt es am Don­ners­tag, 16. März, 18 Uhr, einen Online-Info­abend. Der Teil­nah­me-Link befin­det sich unter www.josee.at

Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen von Meet your job in Oberösterreich