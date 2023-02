Auto auf Westautobahn bei Seewalchen am Attersee in Vollbrand

Ein Auto ist Sams­tag­nach­mit­tag auf der A1 West­au­to­bahn bei See­wal­chen am Atter­see in Flam­men auf­ge­gan­gen und stand beim Ein­tref­fen der Feu­er­wehr in Vollbrand.

Die Feu­er­wehr rief Alarm­stu­fe 2 aus, drei Feu­er­weh­ren stan­den im Ein­satz, um einen bren­nen­den PKW auf der A1 West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Salz­burg zu löschen. Der Brand dürf­te offen­bar infol­ge eines Motor­scha­dens ent­stan­den sein. Der Stre­cken­dienst band aus­ge­lau­fe­ne Betriebs­mit­tel. Die A1 West­au­to­bahn war in Fahrt­rich­tung Salz­burg im Bereich der Ein­satz­stel­le für etwa eine drei­vier­tel Stun­de nur ein­spu­rig pas­sier­bar. Ein kur­zer Stau war die Folge.