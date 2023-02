Autolenker flüchtete nach Verkehrsunfall

Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht kam es Frei­tag­abend im Gemein­de­ge­biet von Eben­see am Traun­see. Ein noch unbe­kann­ter Len­ker eines Seat schleu­der­te am 17. Febru­ar 2023 gegen 21:40 Uhr auf der Alm­haus­stra­ße aus Rich­tung Rind­bach kom­mend durch eine Rechts­kur­ve, geriet über den lin­ken Fahr­bahn­rand und stieß gegen vier Beton­ste­her eines Gartenzaunes.

Dabei wur­de der Zaun auf einer Län­ge von 15 Metern total beschä­digt. Danach schleu­der­te er über die Fahr­bahn zurück und in einen auf der ande­ren Sei­te ange­brach­ten Fich­ten­zaun, den er eben­falls beschä­dig­te. Trotz offen­sicht­lich mas­si­ven Front­scha­dens setz­te der Unbe­kann­te sei­ne Fahrt fort.

Die zurück­ge­blie­be­nen Auto­tei­le wei­sen auf einen PKW der Mar­ke Seat hin, so die Poli­zei. Die Poli­zei bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se an die Poli­zei­in­spek­ti­on Eben­see am Traun­see unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4104.