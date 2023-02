Balkonbrand in Altmünster

Ein klei­ne­rer Brand auf einem Bal­kon eines Mehr­par­tei­en­wohn­hau­ses in Alt­müns­ter sorg­te am Mon­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den für einen Ein­satz der Feuerwehr.

Auf einem Bal­kon eines Mehr­par­tei­en­wohn­hau­ses, wel­ches sich auf­grund sei­ner beson­de­ren Lage sowohl im Gemein­de­ge­biet von Alt­müns­ter, als auch von Traun­kir­chen befin­det, brach am Mon­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den auf einem Bal­kon ein Brand aus.

Das Feu­er konn­te von der alar­mier­ten Feu­er­wehr rasch unter Kon­trol­le gebracht und gelöscht wer­den. Ver­letzt wur­de nie­mand. Bal­kon und Fas­sa­de wur­den leicht beschä­digt. Die Brand­ur­sa­che war vor­erst noch Gegen­stand poli­zei­li­cher Ermittlungen.

